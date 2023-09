La plupart des joueuses espagnoles mettent fin au boycott de l’équipe nationale de football après l’intervention du gouvernement

MADRID (AP) — La plupart des joueuses espagnoles vainqueurs de la Coupe du monde ont mis fin mercredi à leur boycott de l’équipe nationale féminine, mais seulement après que le gouvernement est intervenu pour aider à élaborer un accord visant à apporter des changements immédiats au sein de la fédération de football du pays, en difficulté.

Deux joueurs, Patri Guijarro et Mapi León, coéquipiers de Barcelone, ont choisi de quitter le camp d’entraînement de la ville orientale de Valence après avoir reçu la garantie du gouvernement qu’ils ne seraient pas sanctionnés, les autres restant après avoir été informés que certaines de leurs demandes de réforme serait respecté.

Les joueurs se sont présentés au camp mardi après avoir été choisis la veille par le nouvel entraîneur Montse Tomé contre leur gré, dernier rebondissement de la crise qui frappe le football espagnol depuis que l’ancien président de la fédération Luis Rubiales a embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des prix. après le titre de l’Espagne à la Coupe du Monde Féminine en Australie le mois dernier.

Ils étaient en rébellion ouverte depuis plus de trois semaines, depuis que les joueurs ont déclaré le 25 août qu’ils ne joueraient plus pour leur pays tant que la fédération n’aurait pas une nouvelle direction. Après la démission de Rubiales, les joueurs ont toujours refusé de revenir jusqu’à ce que la fédération subisse une réforme en profondeur.

Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, faisait partie de la majorité qui est restée. Malgré cela, lors de l’entraînement à Valence, elle a déclaré aux journalistes : « Je ne me sens pas bien d’être ici ».

Bien qu’aucun détail de l’accord n’ait été immédiatement annoncé à l’issue de la réunion qui s’est terminée mercredi vers 5 heures du matin, la fédération n’a mis que quelques heures avant d’annoncer que son secrétaire général, Andreu Camps, était démis de ses fonctions. Camps était considéré comme proche de Rubiales, et son retrait était l’un des changements réclamés par les joueurs.

La présidente du syndicat des joueurs FUTRPO, Amanda Gutiérrez, a déclaré que des mesures avaient été prises pour établir le même traitement pour les équipes nationales féminines et masculines d’Espagne.

« Un accord a été conclu pour apporter des changements à la structure du football féminin, afin que le personnel exécutif et administratif corresponde à celui de l’équipe masculine, afin de professionnaliser davantage l’équipe et le personnel », a déclaré Gutiérrez.

Víctor Francos, secrétaire espagnol aux Sports et président du Conseil supérieur des sports, a déclaré que ces « réunions cordiales » ont conduit à la création d’un comité réunissant les joueurs, la fédération et le gouvernement. Il a déclaré que les accords devraient promouvoir des avancées en matière de politiques de genre et d’égalité salariale, ainsi que conduire à des changements structurels dans le football féminin.

Une autre mesure prise par la fédération a été l’élimination du terme « de fútbol femenino », « football féminin », du nom de l’équipe. La fédération a déclaré dans un communiqué que les équipes nationales masculines et féminines seraient officiellement connues sous le nom de « Selección Española de Fútbol », ou « équipe nationale espagnole de football ».

« Plus qu’un changement symbolique, nous voulons que cela représente un changement conceptuel et une reconnaissance que le football reste le football, peu importe qui y joue », a déclaré Pedro Rocha, président par intérim de la fédération, dans le communiqué.

Parmi les demandes des joueurs figurait la démission de Rocha, qui a pris la relève après la démission de Rubiales.

León et Guijarro n’ont plus joué pour l’Espagne depuis qu’ils ont fait partie d’une révolte de 15 joueurs l’année dernière lorsqu’ils ont refusé de jouer pour l’équipe nationale jusqu’à ce que la fédération établisse un environnement de travail plus « professionnel », dans ce qui s’est avéré être une préquelle. au soulèvement actuel.

« La situation pour Patri (Guijarro) et moi est différente de celle de nos coéquipiers », a déclaré León en quittant l’équipe. « Ce n’était pas la bonne façon de revenir (dans l’équipe). Nous n’étions pas prêts à simplement dire : OK, nous sommes de retour. C’est un processus. (Cependant) il est vrai que nous sommes heureux que des changements soient apportés.»

Le ministre espagnol par intérim de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, a déclaré qu’il espérait que les réformes attendues par la fédération créeraient un environnement dans lequel « les joueurs se sentent vraiment motivés, à l’aise et heureux de jouer et de gagner ».

Iceta a déclaré que la fédération envisage d’organiser des élections anticipées au cours des premiers mois de 2024.

« Nous espérons que le renouvellement de la fédération marquera un tournant », a déclaré Iceta.

Les officiels ont déclaré que les joueurs n’avaient pas demandé le départ de Tomé, même s’il est probable qu’elle aura du travail à faire pour rétablir la confiance des joueurs. Tomé était l’assistant de l’ancien entraîneur Jorge Vilda lors de la Coupe du monde féminine. Elle avait démissionné lors du tumulte des Rubiales mais avait accepté de revenir pour remplacer Vilda après son licenciement.

Lundi, Tomé a sélectionné près de la moitié des 39 joueurs qui ont déclaré qu’ils ne joueraient pas pour l’équipe nationale tant que leurs demandes ne seraient pas satisfaites, dont 15 joueurs vainqueurs de la Coupe du monde. Hermoso n’en faisait pas partie et Tomé a déclaré que la décision avait été prise comme « un moyen de la protéger ». Hermoso, qui a déclaré qu’elle n’avait pas consenti au baiser de Rubiales, avait accusé la fédération d’essayer d’intimider ses coéquipières en les sélectionnant pour l’équipe nationale contre leur gré.

L’annonce de l’équipe était initialement prévue vendredi mais a été reportée car aucun accord n’a été trouvé avec les joueurs.

Les joueurs ont déclaré qu’ils avaient été surpris par l’annonce de l’équipe, mais qu’ils se sont présentés au camp car sinon ils risquaient d’enfreindre la loi espagnole sur le sport qui oblige les athlètes à répondre à l’appel des équipes nationales, sauf circonstances qui les empêchent de jouer, comme une blessure. .

Ne pas répondre à une convocation d’une équipe nationale peut exposer un joueur à des amendes, voire à une interdiction de jouer pour son club. Ces sanctions devraient être demandées par la fédération au conseil des sports du gouvernement, qui déciderait de leur application ou non.

Le gouvernement a déclaré après les réunions qu’il ne demanderait aucune sanction aux joueurs qui auraient décidé de partir.

L’Espagne jouera des matchs de la Ligue des Nations contre la Suède vendredi et la Suisse mardi.

La réunion du jour au lendemain a coïncidé avec la rencontre du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avec Gianni Infantino à New York pour promouvoir la candidature commune de l’Espagne, du Portugal et du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde masculine en 2030. Le gouvernement de Sánchez avait exprimé sa crainte que le scandale Rubiales puisse nuire à la candidature.

Des hommes politiques, des clubs et des joueurs de football espagnols, ainsi que de nombreux supporters, ont soutenu les joueurs dans leur affrontement avec la fédération. Le gouvernement et les groupes féministes l’ont qualifié de mouvement « Me Too » dans le football espagnol.

Joseph Wilson a rapporté de Barcelone, en Espagne.

