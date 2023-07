La plupart des investisseurs pensent que nous sommes dans un nouveau marché haussier et qu’il n’y aura pas de récession en 2023

Nous avons interrogé environ 400 directeurs des investissements, stratèges en actions, gestionnaires de portefeuille et contributeurs CNBC qui gèrent de l’argent sur leur position sur les marchés pour le troisième trimestre et les suivants. L’enquête a été menée au cours de la semaine dernière.

La majorité des investisseurs de Wall Street pensent que les actions sont entrées dans un nouveau marché haussier et que l’économie américaine évitera une récession en 2023, selon la nouvelle enquête auprès des investisseurs CNBC Delivering Alpha.

Soixante et un pour cent des répondants pensent que le marché est entré dans une nouvelle course haussière, tandis que 39 % pensent qu’il s’agit d’un rallye baissier.

Techniquement parlant, certains ont déjà déclaré un tout nouveau marché haussier après la S&P 500 a atteint la norme la plus simpliste en clôturant en hausse de 20 % par rapport à son creux du marché baissier d’octobre. Cependant, de nombreux investisseurs ne considèrent pas la fin d’un marché baissier tant que le S&P 500 n’a pas atteint un nouveau sommet. Le plus haut historique de clôture pour l’indice de référence plus large est de 4 796,56. Le S&P 500 a clôturé jeudi à 4 396,44.

Le marché a réussi à escalader un mur d’inquiétudes jusqu’à présent cette année, notamment des hausses de taux, un débat sur le plafond de la dette et une série de faillites bancaires. Le S&P 500 est sur le point de terminer le premier semestre avec brio, en hausse de près de 15 % après quatre mois consécutifs de victoires consécutives. La performance du tech-heavy Composé Nasdaq est encore plus impressionnant – en hausse de 30% cette année – au milieu de l’obsession de Wall Street pour l’intelligence artificielle.

« Il y a de nombreuses raisons d’être constructif sur les actions américaines au second semestre 2023, en particulier parce que nous avons enfin commencé à voir une plus grande largeur de marché », a déclaré Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office.