La plupart des informations sur la maladie de Crohn et les maladies du foie sur TikTok sont exactes : études

« La maladie du foie est un sujet vraiment complexe. J’étais curieux de savoir si TikTok, du point de vue de la plate-forme de médias sociaux, aurait des informations sur un sujet aussi difficile à saisir… et si ces informations étaient exactes ou non », a-t-il déclaré.

Loveland était le seul examinateur des 2 223 messages TikTok de son étude. Il a recherché des vidéos sur la « cirrhose » et la « maladie du foie » publiées du 1er octobre 2021 au 25 novembre 2022. Il a vérifié la désinformation en raison de controverses sur les régimes à la mode, les boissons « détoxifiantes du foie » et les remèdes à base de plantes.

Nagar ignorait qu’un autre chercheur présentait une étude sur les informations GI sur TikTok lors de la même conférence, jusqu’à ce qu’un journaliste utile le lui fasse savoir. Macklin Loveland, MD, résident en médecine interne à l’Université de l’Arizona à Tucson, n’était pas non plus au courant de l’étude TikTok de Nagar sur la maladie de Crohn.

« C’était assez choquant », a-t-il déclaré.

Il a noté le nombre de vues, de likes, de commentaires et de partages générés par chaque publication. Il a jugé l’exactitude sur la base des directives de trois sociétés médicales – l’American Association for the Study of Liver Disease, l’American College of Gastroenterology et l’American Gastroenterological Association.

Les vues ne comptent que le nombre de personnes qui consultent une publication. Loveland a inclus le nombre de likes, de commentaires et de partages pour évaluer à quel point quelqu’un a interagi avec le contenu.

Les messages les plus populaires avaient tendance à contenir les informations les plus précises. Les vidéos qui étaient factuellement correctes ont obtenu en moyenne 120 737 vues, contre 53 316 vues pour les messages considérés comme de la désinformation.

La même tendance a été constatée concernant les likes. Les messages précis avaient en moyenne 14 463 likes, contre 1 671 likes pour les messages contenant des informations erronées. Les messages précis avaient également une moyenne de 271 commentaires, contre seulement 42 pour les messages liés à la désinformation.

Les nombres de partages étaient similaires – une moyenne de 365 partages de publications exactes, contre 141 partages de publications contenant des informations erronées.