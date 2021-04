Alors que les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès ont diminué par rapport à leurs pics de janvier, les nouvelles infections ont augmenté après avoir atteint un plateau. Les progrès supplémentaires dans la réduction des nouveaux cas sont au point mort, les hospitalisations se sont stabilisées et les décès restent proches d’une moyenne d’environ 800 par jour, selon une base de données du New York Times.

Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré en janvier que la variante B.1.1.7, qui a commencé à augmenter en Grande-Bretagne en décembre et a depuis critiqué l’Europe, pourrait devenir la principale source d’infections à coronavirus aux États-Unis, entraînant une augmentation déchirante des cas et des décès.

Une variante hautement infectieuse du coronavirus qui a été identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne est maintenant devenue la source la plus courante de nouvelles infections aux États-Unis, a déclaré mercredi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention – un développement inquiétant qui survient en tant que responsables et scientifiques. avertir d’une quatrième poussée de virus possible.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, qui a averti la semaine dernière qu’elle ressentait un sentiment récurrent de «catastrophe imminente», a déclaré mercredi que 52 des 64 juridictions de l’agence – qui comprennent des États, certaines grandes villes et territoires – signalent désormais des cas. des «variantes préoccupantes», y compris B.1.1.7.

Cette variante s’est avérée être la plus répandue dans le Michigan, la Floride, le Colorado, la Californie, le Minnesota et le Massachusetts, D’après le CDC Jusqu’à récemment, la montée de la variante était quelque peu camouflée par la baisse des taux d’infection dans l’ensemble, endormant les Américains dans un faux sentiment de sécurité et conduisant à des restrictions prématurément assouplies, selon les chercheurs.





Les responsables fédéraux de la santé surveillent les rapports de cas croissants associés aux garderies et aux sports pour les jeunes, et les hôpitaux voient plus de patients qui sont des adultes plus jeunes – des personnes dans la trentaine et la quarantaine qui sont admises avec une «maladie grave», a déclaré le Dr Walensky. Les responsables de la santé surveillent des épidémies inquiétantes dans des États tels que le Michigan, le Minnesota et l’Illinois.

Dans le même temps, la nation vaccine actuellement en moyenne environ trois millions de personnes par jour, et les États se sont précipités pour rendre tous les adultes éligibles. Le CDC a rapporté mardi qu’environ 108,3 millions de personnes ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, dont environ 63 millions de personnes qui ont été entièrement vaccinées. Le Nouveau-Mexique, le Dakota du Sud, le Rhode Island et l’Alaska sont en tête des États avec environ 25 pour cent de leur population totale maintenant entièrement vaccinée.

«Ces tendances indiquent deux vérités claires», a déclaré le Dr Walensky. «Premièrement, le virus nous tient toujours, infectant les gens et les mettant en danger, et nous devons rester vigilants. Et deuxièmement, nous devons continuer à accélérer nos efforts de vaccination et prendre la responsabilité individuelle de se faire vacciner lorsque nous peut. »