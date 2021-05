La plupart des incidents haineux anti-asiatiques, les agressions verbales ne sont pas des crimes haineux

WASHINGTON – La fille de Jasmine Li a ignoré le groupe de garçons. La cinquième niveleuse se tenait sur le trottoir devant son école primaire du sud de la Californie un jour d’octobre, attendant que ses parents viennent la chercher, quand ils lui ont demandé si elle avait le COVID-19.

Quelques minutes plus tard, elle s’est rendue à la réception de l’école pour voir si l’un des membres du personnel pouvait appeler ses parents. Elle est passée à côté d’un plus grand groupe de garçons, y compris ceux qui la narguaient plus tôt.

Ils ont scandé « COVID » pendant qu’elle passait. Encore une fois, elle les a ignorés.

« Elle a dit qu’elle était presque en larmes quand elle est arrivée au bureau d’accueil », a déclaré Li. « On pourrait penser que l’école est le seul endroit où vous n’avez pas à vous soucier de ce problème… mais malheureusement, ce n’est pas le cas. »

Li, un Américain d’origine chinoise vivant à Aliso Viejo, en Californie, a entendu des histoires de harcèlement et d’attaques contre des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique depuis le début de la pandémie l’année dernière. Mais elle n’a jamais pensé que cela arriverait à son enfant, à son école, dans un État avec la plus grande population asiatique du pays.

« C’est vraiment décourageant d’entendre ma fille de 10 ans vivre cette expérience à l’école », a déclaré Li, « le seul endroit où ils devraient être en sécurité et à l’abri du harcèlement ». Li a demandé à USA TODAY de ne pas nommer sa fille ou son école par crainte de représailles.

Il y a eu des milliers d’histoires similaires de comportements préjugés ou motivés par la haine, alimentés par une fausse rhétorique qui attribuait la pandémie à la communauté AAPI. Bien que l’actualité ait été dominée par des vidéos d’attaques violentes et parfois mortelles, moins d’attention a été accordée à cette vaste zone grise de harcèlement verbal qui n’est ni une violation des droits civils ni criminels.

Parce que ces incidents sont en grande partie des discours protégés, les forces de l’ordre ne peuvent pas prendre de mesures à moins qu’il y ait des menaces. Parce qu’ils ne relèvent généralement pas des types de discrimination ou de harcèlement interdits par les lois sur les droits civils, il n’y a pas beaucoup de recours devant les tribunaux civils non plus, ont déclaré des experts.

La majorité des incidents haineux signalés depuis l’année dernière relèvent de cette catégorie. Les défenseurs et les responsables gouvernementaux ont déclaré que cela montre la nécessité de se concentrer davantage sur l’éducation et moins sur la punition.

« Je me rends compte que dans certains cas, une punition est nécessaire », a déclaré Ross Chun, un conseiller municipal d’Aliso Viejo. « Mais à une époque où les gens sont hypersensibles à la liberté d’expression, il est important de trouver une solution, un moment d’enseignement, où les gens peuvent participer et en bénéficier. »

Besoin d’éducation, de données, de ressources

Chun a appris l’incident avec la fille de Li par d’autres parents, dont certains voulaient que les élèves soient punis.

Chun, qui a créé une vidéo pour enseigner aux étudiants la diversité après l’incident, a déclaré: «Dans ces cas, surtout à un jeune âge, je pense que la leçon est beaucoup plus efficace qu’une punition qui engendrera simplement du ressentiment et de la colère.

Manjusha Kulkarni, cofondatrice de l’organisation à but non lucratif Stop AAPI Hate, a déclaré qu’il devrait y avoir une campagne d’éducation de tous les niveaux de gouvernement.

« Nous ne préconisons en aucun cas que les individus qui se contentent de injurier ou de faire des commentaires racistes, soient poursuivis au civil ou au pénal », a déclaré Kulkarni. « Vous avez besoin d’une campagne de sensibilisation du public pour expliquer pourquoi est-ce nocif. Qu’est-ce que cela fait lorsque vous faites ces commentaires? »

La montée des incidents de haine contre la communauté AAPI a révélé des lacunes dans la compréhension du pays sur la fréquence à laquelle ils se produisent, a déclaré Kulkarni.

Le gouvernement fédéral recueille des rapports sur les crimes haineux depuis le milieu des années 1990, mais les données se limitent uniquement aux crimes haineux que les organismes d’application de la loi locaux et étatiques signalent volontairement au FBI. Jusqu’à ce que Stop AAPI Hate et d’autres groupes de défense aient commencé à collecter des rapports d’incidents de haine l’année dernière, il n’y avait pas d’effort national pour suivre les incidents qui n’augmentent pas au niveau des crimes.

Stop AAPI hate a reçu plus de 6 600 rapports d’incidents de haine anti-AAPI de mars 2020 à mars 2021. Environ 65% sont du harcèlement verbal. Les incidents dans lesquels des accusations criminelles ou des actions civiles pourraient être justifiées ne comprennent que de petites portions: 12% étaient des agressions physiques et 10% des violations des droits civils telles que la discrimination au travail et le refus de service.

Des programmes qui fournissent des services aux victimes et recueillent des données sur les incidents de haine existent dans certaines villes; les défenseurs ont déclaré que ceux-ci devraient être reflétés dans tout le pays.

À New York, un groupe appelé Safe Horizons, qui fournit des ressources et des conseils aux victimes de crimes et d’abus, signale les incidents de haine à la commission des droits de l’homme de la ville pour la collecte de données.

«Avec des données, il produit des ressources et de l’éducation pour la communauté», a déclaré Queenie Ng, spécialiste en médecine légale chez Safe Horizons.

‘Un trou béant’

Ng a déclaré qu’elle avait été traitée de noms désobligeants tant de fois depuis l’année dernière qu’elle en avait perdu le compte.

Au début de la pandémie, a-t-elle déclaré, un chauffeur de bus de la ville s’est arrêté et lui a crié une insulte raciale alors qu’elle se tenait près de Central Park à Manhattan. Une autre fois, quelqu’un l’a traitée de la même insulte raciale dans le hall d’un immeuble.

Un tel « harcèlement de trottoir » est « un trou béant » dans le pouvoir du gouvernement de faire quoi que ce soit, a déclaré William Yeomans, un ancien avocat du ministère de la Justice qui a passé près de trois décennies à appliquer les lois sur les droits civils et à poursuivre les crimes de haine et autres.

« Si quelqu’un appelle quelqu’un dans la rue et le harcèle, le gouvernement fédéral n’est pas autorisé à faire quoi que ce soit à ce sujet », a déclaré Yeomans. « Il y a de graves conséquences du premier amendement. »

En l’absence de menaces ou de dommages physiques, le gouvernement a un pouvoir limité pour faire quoi que ce soit, aussi laid ou blessant que soit le discours. Même si le destinataire de la violence verbale se sentait menacé ou intimidé, il est difficile d’inculper un instigateur qui n’a pas fait de menace explicite, car les procureurs doivent prouver que le harceleur avait l’intention de le faire.menacer quelqu’un, dit Yeomans.

Ce que les gouvernements peuvent faire

Le gouvernement fédéral dispose de plusieurs outils dans son arsenal pour lutter contre la discrimination et les traitements abusifs fondés sur la race, le sexe et d’autres facteurs.

Le ministère de la Justice peut poursuivre les employeurs publics pour discrimination. Il peut poursuivre les propriétaires qui soumettent les locataires à un traitement abusif ou discriminatoire. Il peut appliquer les lois anti-discrimination dans les écoles qui reçoivent des fonds fédéraux. Les restaurants, théâtres et hôtels peuvent être poursuivis en vertu de la loi sur les droits civils s’ils privent une personne de services en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion ou de son origine nationale.

Suite:Le procureur général Merrick Garland exhorte à une stratégie de lutte contre les crimes haineux et demande un examen de 30 jours

Le gouvernement fédéral peut exiger que les institutions publiques qui reçoivent des fonds fédéraux organisent des formations sur la diversité et la tolérance. Il peut fournir des fonds pour former les policiers sur la manière de réagir aux incidents de haine et de lutter contre les crimes de haine dans leurs rangs, a déclaré Yeomans.

Le procureur général Merrick Garland a ordonné au ministère de la Justice d’examiner l’utilisation de l’application de la loi civile pour répondre aux incidents de partialité qui ne donnent pas lieu à de véritables crimes de haine.

En Californie, les lois prévoient des recours civils pour une personne menacée de violence en raison de sa race, de son identité de genre, de sa religion ou d’autres facteurs. Traiter quelqu’un d’insulte raciste tout en intimidant, contraignant ou menaçant cette personne pourrait enfreindre la loi de l’État, a déclaré le procureur général de la Californie, Rob Bonta.

Bonta a annoncé la création d’un bureau au sein de son bureau qui se concentrera sur un large éventail de questions de justice raciale.

« Je pense qu’il est vraiment important d’utiliser tous les outils de la boîte à outils. La montée de la haine se présente sous différentes formes, depuis les insultes verbales et les crachats sur les membres de la communauté AAPI, en passant par les bousculer, les frapper au visage, les trancher. le visage et au meurtre », a déclaré Bonta. « Il existe différentes approches dans la loi qui peuvent être mises en place. »