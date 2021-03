Les électeurs font la queue à Atlanta pour voter lors du vote anticipé lors du second tour du Sénat américain de Géorgie le 14 décembre 2020. | Tami Chappell / AFP / Getty Images

Selon un nouveau sondage Vox / Data for Progress, de nombreux Américains soutiennent une modification des règles du Sénat pour adopter un projet de loi sur le droit de vote et d’autres points à l’ordre du jour de Biden.

Une majorité d’électeurs probables sont ouverts à ce que le Sénat élimine l’obstruction législative afin de faire adopter un projet de loi sur le droit de vote et le salaire minimum de 15 $, selon une nouvelle enquête de Vox et Data for Progress.

Ce sondage, qui demandait si les gens soutiendraient le changement du seuil de vote standard du Sénat pour un projet de loi à 51 voix, a révélé que 53% étaient fortement ou plutôt en faveur de le faire afin d’avancer un salaire minimum de 15 $, et 52% pensaient la même chose à propos de le For the People Act, qui contient un large éventail de réformes du vote, y compris des efforts pour mettre fin au gerrymandering partisan.

Actuellement, en raison de l’obstruction législative, la plupart des projets de loi nécessitent 60 voix pour être adoptés par le Sénat, bien que les démocrates puissent changer ces règles si les 50 membres de leur caucus – avec le vice-président Kamala Harris – acceptaient de le faire. Si les démocrates franchissaient cette étape, ils seraient en mesure de faire progresser la législation unilatéralement, sans le soutien républicain, étant donné la répartition 50-50 du Sénat. (Cela suppose que tout le caucus reste collé, ce qui pourrait être un exploit en soi.)



Ethan Winter / Données pour le progrès



En plus de leur soutien au droit de vote et à un salaire minimum de 15 $, plus de la moitié des électeurs soutiendraient également fortement ou quelque peu l’élimination de l’obstruction législative afin de faire adopter le plan d’infrastructure «Build Back Better» du président Joe Biden, qui comprendrait des investissements importants dans routes, haut débit et énergie propre. Près de la moitié de tous les électeurs estiment la même chose à propos des mesures de contrôle des armes à feu qui établiraient des vérifications universelles des antécédents, et de la loi DREAM, qui garantirait une voie d’accès à la citoyenneté pour les immigrants sans papiers amenés aux États-Unis comme enfants.

Ces résultats diffèrent notablement d’une ligne de parti à l’autre, les démocrates et les indépendants étant plus ouverts à de tels changements que les républicains. Quatre-vingt-un pour cent des démocrates et 47 pour cent des indépendants soutiennent ces changements de règles afin de faire passer un salaire minimum fédéral de 15 dollars, alors que seulement 27 pour cent des républicains le font, par exemple. De même, 81% des démocrates et 45% des indépendants sont ouverts à l’élimination de l’obstruction systématique afin d’approuver la loi pour le peuple, tandis que 24% des républicains le sont.

Ces pannes reflètent probablement un sentiment plus large envers le contrôle du Sénat démocrate et leur capacité à approuver des politiques selon des principes partisans s’ils éliminaient l’obstruction législative. Interrogé directement sur la question de savoir si la législation en général devrait exiger 60 voix contre 51 voix pour être adoptée, le soutien au seuil inférieur a entraîné des pauses partisanes similaires: 60% des démocrates, 47% des indépendants et 25% des républicains étaient favorables au seuil inférieur.

Au-delà de l’élimination complète de l’obstruction systématique, une autre réforme qui a été proposée et récemment citée par Biden serait de ramener l’obstruction «parlante». Ce changement ne modifierait pas le nombre de votes qu’un projet de loi doit adopter, mais il obligerait les législateurs intéressés à faire de l’obstruction systématique un projet de loi à parler physiquement au Sénat pendant une période prolongée, plutôt que de simplement exprimer leurs objections comme ils le font actuellement. .

Cette réforme a le soutien de 54 pour cent des personnes dans ce sondage, dont 51 pour cent des démocrates, 57 pour cent des indépendants et 57 pour cent des républicains. Le soutien légèrement plus élevé des indépendants et des républicains pourrait être dû au fait que cette option est considérée comme une mesure de compromis au lieu d’éliminer complètement l’obstruction systématique, selon l’analyste DFP Ethan Winter.

Pour cette raison, les démocrates ne sont peut-être pas aussi ouverts car ils peuvent favoriser une élimination complète de l’obstruction systématique, mais les membres d’autres partis le seraient. De plus, comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, une telle réforme pourrait en fait être plus préjudiciable au parti majoritaire car elle entraîne des retards.

Le sondage suggère que le soutien public pour se débarrasser de l’obstruction systématique n’est pas inébranlable; les gens peuvent être plus ou moins favorables au changement de règle s’il peut promouvoir des mesures politiques spécifiques. Cette dynamique sera à surveiller dans les mois à venir alors que les politiques populaires telles que les réformes du vote seront bloquées au Sénat en raison du manque de soutien républicain. La question de savoir si de tels barrages routiers augmentent la pression exercée sur les démocrates pour éliminer l’obstruction systématique est une question ouverte.

Ce sondage a été réalisé entre le 12 et le 14 mars et comprend 1 199 répondants. Il a une marge d’erreur d’échantillonnage de 3 points de pourcentage.