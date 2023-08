La plupart des gens portent des écouteurs au travail, quelle que soit la nécessité : enquête

Une enquête récente menée par Sonarworks, une entreprise spécialisée dans les logiciels audio, a révélé que la majorité des employés qui utilisent des ordinateurs dans le cadre de leur travail choisissent de porter des écouteurs pour des raisons personnelles, même lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

Selon l’enquête, 93,19 % des employés qui ne sont pas tenus de porter des écouteurs au travail ont déclaré qu’ils avaient choisi de les porter pour leurs propres raisons. En revanche, moins de neuf pour cent des répondants au sondage considèrent le port d’écouteurs comme une préoccupation majeure au cours de leurs tâches professionnelles.

Le nombre de personnes qui déclarent toujours porter des écouteurs est assez faible (8,75 %) par rapport à celles qui le font rarement (17,51 %). Environ 25 % des personnes interrogées ont déclaré porter fréquemment des écouteurs, 42,41 % ont déclaré parfois et 6,81 % ont déclaré ne jamais porter d’écouteurs au travail. Selon l’enquête, davantage d’employés de la génération Y (50 %) et de la génération Z (25 %) ont tendance à toujours utiliser des écouteurs.

L’enquête, qui a recueilli les réponses de plus de 1 000 personnes aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, a révélé un changement dans les perceptions envers l’utilisation d’écouteurs au travail au fil du temps. Contrairement au passé, où le port d’écouteurs était souvent perçu comme un manque d’engagement dans les tâches professionnelles, les résultats de l’enquête montrent une acceptation et une normalisation croissantes de leur utilisation.

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles les employés portent des écouteurs au travail, l’enquête a révélé que la principale raison est de bloquer les distractions et d’améliorer la concentration. Les répondants ont également déclaré porter des écouteurs parce qu’ils désirent se divertir pendant de longues périodes de travail, cela améliore leur humeur et soulage le stress, cela augmente leur productivité, cela crée un environnement paisible et ils aiment apprendre de nouvelles choses.

En termes de contenu que les employés choisissent d’écouter, l’enquête a révélé que 41 % des personnes préfèrent écouter de la musique – le rock étant le genre le plus préféré – et environ 15 % choisissent d’écouter des podcasts ou des musiques d’ambiance/instrumentales. musique.

Le pourcentage est nettement plus faible pour les employés qui choisissent d’écouter des conférences éducatives (9,02 %), des livres audio ou du contenu humoristique (5 %) et du bruit blanc ou des sons de la nature (3,19 %).

L’enquête a également révélé que près de 50 % des employés de la génération Y et plus de 25 % des employés de la génération Z et de la génération X n’écoutent rien lorsqu’ils portent des écouteurs, ils les utilisent uniquement pour la suppression du bruit.

Selon l’enquête, le contenu lié à la comédie et au divertissement est plus souvent préféré par les jeunes générations par rapport à leurs homologues plus âgés.

Les résultats montrent que 24,51 % des personnes choisissent de porter des écouteurs pendant une partie importante de leur journée, tandis que 8,75 % privilégient leur port au travail. De plus, 17,51% ont déclaré utiliser des écouteurs de manière occasionnelle tandis que 6,81% préfèrent ne pas les porter au travail.

En ce qui concerne le travail hybride ou à domicile, 35,61 % des personnes qui travaillent à distance ont déclaré porter des écouteurs pendant qu’elles travaillaient – 37,11 % des personnes qui ont un horaire de travail hybride ont dit la même chose. La proportion est plus faible – 27,28 % – pour ceux qui travaillent dans un bureau.

Bien que le port d’écouteurs puisse offrir des avantages, il est important de noter qu’une exposition prolongée à de la musique forte peut avoir des conséquences néfastes. L’Organisation mondiale de la santé prévient qu’une exposition prolongée à des sons forts peut entraîner une fatigue des cellules sensorielles dans les oreilles, qui jouent un rôle crucial pour faciliter l’audition.



Méthodologie:



Les résultats de l’étude sont basés sur une enquête de Sonarwork menée entre le 21 et le 31 mars 2023. L’enquête a été distribuée via leur base de données de messagerie et les canaux de médias sociaux pertinents, notamment Reddit et LinkedIn. L’enquête ciblait les personnes qui travaillaient actuellement dans des bureaux, du travail à domicile ou des environnements hybrides, et dont les responsabilités professionnelles ne nécessitaient pas l’utilisation d’écouteurs, comme dans les centres d’appels. L’enquête a reçu 1140 réponses qualifiées de personnes âgées de 18 à 76 ans, résidant aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.