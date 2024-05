La plupart des gens ne prennent pas les médicaments GLP-1 assez longtemps pour en constater les effets

Une nouvelle étude révèle que la plupart des gens ne prennent pas les médicaments GLP-1 assez longtemps pour constater leurs effets.

Une étude de Blue Cross Blue Shield révèle que 58 % des personnes prenant du liraglutide ou du sémaglutide ont arrêté de prendre ces médicaments dans les 3 mois.

Les raisons pour lesquelles les gens arrêtent de consommer ces médicaments peuvent varier. Dans certains cas, les gens peuvent être impatients. D’autres personnes peuvent développer des effets secondaires graves et inconfortables ce qui les a amenés à arrêter de consommer de la drogue. Plus de la moitié des personnes ayant reçu des médicaments amaigrissants comme Saxenda et Wegovy au cours de la dernière décennie ont arrêté de prendre ces médicaments trop tôt pour constater des changements significatifs sur leur santé, selon unrecent étude par la Blue Cross Blue Shield Association. L’assureur a analysé les réclamations pharmaceutiques et médicales de 170 000 personnes entre juillet 2014 et décembre 2023 et a constaté que 58 % d’entre elles n’avaient pas suivi un traitement prescrit de 12 semaines de liraglutide (Saxenda) ou de sémaglutide (Wegovy). Près d’une personne sur trois a arrêté de prendre le médicament au bout d’un mois, c’est-à-dire avant que la dose recommandée ne puisse atteindre la dose ciblée. Les gens doivent prendre des médicaments pendant au moins 3 mois pour atteindre les doses recommandées pour perdre du poids. En conséquence, ceux qui ont arrêté le traitement prématurément n’ont obtenu aucun des avantages escomptés du médicament. « Cette étude souligne à quel point nous devons en apprendre davantage sur ces médicaments », a déclaré Kim Keck, président-directeur général de la BCBSA, dans un communiqué de presse. « La science derrière ces médicaments évolue plus rapidement que notre capacité à véritablement comprendre quels patients en bénéficieront, comment pérenniser leur succès et comment les financer. Si nous n’y parvenons pas, nous augmenterons les coûts pour tout le monde sans grand résultat. »

Wegovy et Saxenda, avec Ozempic, font partie d’une famille communément appelée médicaments GLP-1, ou agonistes des récepteurs peptide1 de type glucagon. Ozempic est destiné à être prescrit aux adultes atteints de diabète de type 2 pour réduire les risques de maladie cardiaque et gérer la glycémie, mais il est également prescrit hors AMM (un médicament approuvé pour certaines conditions est prescrit dans un autre but) pour le poids. perte ou gestion du poids. Parce qu’ils aident à reproduire ou à améliorer les effets d’une hormone intestinale naturelle qui aide à contrôler niveaux de sucre dans le sangils peuvent également réduire l’appétit en travaillant sur les centres cérébraux de la faim. Wegovy est recommandé avec de l’exercice et un régime hypocalorique pour une perte de poids à long terme dans : adultes ayant un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus (obésité)

les adultes ayant un IMC de 27 ou plus (ce qui est considéré comme un surpoids) et un problème de santé lié au poids

les enfants de 12 ans et plus dont l’IMC se situe dans le 95e percentile ou plus (ce qui est considéré comme de l’obésité)

Tous les médicaments GLP-1 se sont avérés liés à des effets secondaires gastro-intestinaux graves, dont certains peuvent nécessiter une hospitalisation. David Cutler, MDa déclaré un médecin de famille certifié du Providence Saint John’s Health Center à Santa Monica, en Californie, qui n’a pas participé à l’étude BCBSA. Ligne Santé que ces effets secondaires peuvent suffire à certaines personnes pour repenser une dose prolongée de médicaments. « Les effets secondaires les plus courants des agonistes du GLP-1 comprennent les nausées, les vomissements, la diarrhée et la constipation. Ces symptômes peuvent être suffisamment graves pour amener certains patients à interrompre le traitement », a déclaré Cutler. « Bien que rare, il existe un risque potentiel de pancréatite, qui peut être une pathologie grave conduisant certains patients à arrêter le traitement par mesure de précaution. Lorsqu’ils sont associés à d’autres médicaments contre le diabète, notamment l’insuline ou les sulfonylurées, les agonistes du GLP-1 peuvent augmenter le risque d’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang). Mir Ali, MDchirurgien bariatrique et directeur médical du MemorialCare Surgical Weight Loss Center du Orange Coast Medical Center à Fountain Valley, en Californie, qui n’a pas non plus été impliqué dans l’étude, a déclaré Ligne Santé qu’il n’y a généralement pas d’effets secondaires liés à l’arrêt précoce des médicaments. « Il y a un petit pourcentage de patients qui arrêtent le traitement en raison d’effets secondaires, le principal étant les nausées et les vomissements. Mais à mesure qu’ils continuent de prendre le médicament, ils s’adaptent généralement aux effets secondaires. Mais l’arrêt du traitement ne provoque généralement pas d’effets secondaires terribles », a déclaré Ali. « Leur faim augmente, ils peuvent donc recommencer à manger davantage et prendre du poids. »

Ali a expliqué que l’impatience peut être un facteur important pour certaines personnes prenant ces médicaments. « Nous essayons d’éduquer les patients à l’avance et leur disons qu’il faut s’engager pendant au moins trois à six mois pour obtenir les meilleurs résultats. Parce que la façon dont ces médicaments fonctionnent, nous devons commencer à la dose la plus faible et progresser progressivement. Et parfois, les gens se découragent ; ils ne voient pas beaucoup de résultats aux doses initiales, alors ils arrêtent simplement », a déclaré Ali. « Peut-être qu’ils dépensent beaucoup d’argent de leur poche pour cela, puis qu’ils le prennent depuis quelques semaines et qu’ils n’ont pas perdu de poids, alors ils se découragent. Et certains patients arrêtent simplement parce que peut-être que l’assurance a cessé de le couvrir, ou ne le couvre pas, ils n’en ont pas les moyens. Ali a ajouté qu’un manque d’éducation sur ces médicaments peut certainement contribuer à ce niveau d’impatience ou de frustration, en particulier en raison de certains problèmes de coût. « Comment ces médicaments fonctionnent, il y a peut-être des attentes irréalistes, c’est pourquoi nous essayons de donner au patient une attente réaliste sur la façon dont ces médicaments agissent et sur le délai qu’il faudrait, selon l’endroit où il commence, pour atteindre ses objectifs. » Ali a dit. Outre les coûts et la gestion générale des attentes, Cutler a noté que le niveau d’engagement, puis la nécessité d’injecter les médicaments dans la peau une fois par semaine, peuvent créer des horaires ou des délais problématiques pour certaines personnes. « La plupart des agonistes du GLP-1 sont administrés par injection, ce que certains patients peuvent trouver gênant ou inconfortable, conduisant à leur arrêt », a déclaré Cutler. « La nécessité d’une administration régulière et d’éventuelles modifications alimentaires peuvent interférer avec le mode de vie et les préférences de certains patients »