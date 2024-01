La plupart des évangéliques blancs continuent de soutenir Donald Trump, peut-être plus que jamais : NPR

basculer la légende Charlie Neibergall/AP

Les chrétiens évangéliques blancs ne montrent aucun signe de recul face à Donald Trump. Cela semble être l’une des leçons à retenir des caucus républicains de l’Iowa, où l’ancien président a remporté une victoire décisive sur plusieurs challengers.

En 2016, le soutien évangélique à Trump a suscité de nombreuses inquiétudes – compte tenu de ses divorces, de ses allégations de liaisons extraconjugales et d’agressions sexuelles, ainsi que de ses insultes envers les femmes, les immigrés et autres.

Mais de nombreux évangéliques blancs, comme Shelley Buhrow, regardent au-delà de tout cela.

Personne n’est parfait

“Avez-vous lu la Bible?” » demanda Buhrow. “Beaucoup de personnes dans la Bible se sont mariées plusieurs fois et n’ont pas toujours fait la chose parfaite.”

Buhrow, qui a assisté à un événement pro-Trump dans une banlieue à l’extérieur de Des Moines précédant les caucus de l’Iowa de lundi, dit qu’elle soutient Trump depuis son premier caucus dans l’Iowa en 2016.

“Les gens ne sont pas parfaits”, a déclaré Buhrow. “Dieu est parfait.”

Buhrow ne tient pas compte des 91 accusations criminelles étatiques et fédérales auxquelles Trump fait face – notamment pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020. Elle dit qu’ils sont illégitimes et elle ne pense pas qu’ils tiendront.

basculer la légende Lynne Sladky/AP

Environ huit évangéliques blancs sur dix ont soutenu Trump lors des élections générales de 2016, et un nombre similaire. encore en 2020, quand il a perdu contre le président Biden. Certains ont défendu ces votes comme un choix entre Trump, qui avancerait des objectifs comme la restriction de l’avortement, et un démocrate, qui ne le ferait pas.

Luana Stoltenberg, représentante de l’État républicain, a déclaré qu’elle avait eu quelques inquiétudes initiales à propos de Donald Trump lors de son apparition sur la scène politique.

“Je le connaissais simplement comme, vous savez, le développeur et une sorte de type playboy”, se souvient-elle.

Stoltenberg avait des amis qui « priaient pour cela » et pensaient que Trump était « censé être » le président, et elle-même a rapidement décidé de soutenir Trump lors des élections de 2016.

Mais cette année, selon Sondages d’entrée de CNNplus de la moitié des évangéliques blancs de l’Iowa ont quand même choisi Trump, même s’ils avaient plusieurs autres options.

Beaucoup, comme Brad Sherman, qui est à la fois représentant de l’État et pasteur évangélique, voient le style dur de Trump comme un atout, même si l’ancien président « dit parfois des choses que je ne dirais pas ».

“Oui, il est impétueux ; c’est un combattant”, dit Sherman. «C’est de cela dont nous avons besoin en ce moment sur la scène politique, dans l’environnement qui existe. Il faut être dur.”

Une culture à la croisée des chemins

Les évangéliques blancs se trouvent dans une période paradoxale, car leur part globale de la population américaine diminue régulièrement. Ils exercent un pouvoir démesuré sur la politique américaine en raison de leur emprise sur le pouvoir. parti républicain. Mais deux tendances à long terme ont entraîné une diminution du nombre et de l’influence culturelle des évangéliques blancs : une diversité raciale croissante, au moment même où les Américains dans leur ensemble deviennent moins religieux. En même temps, Évangélique latino communautés semble grandir, une tendance motivée en partie par les modèles d’immigration.

Al Perez est un pasteur de l’Iowa qui a travaillé sur des efforts évangéliques visant à connecter les candidats républicains avec les électeurs de couleur de l’État. Perez dit que parfois les voix des évangéliques non blancs ont été laissées de côté dans les conversations sur la politique républicaine.

Perez n’a soutenu personne dans les caucus de l’Iowa, mais il se dit préoccupé par la façon dont il a vu certains évangéliques parler de Trump, le comparant même à Jésus-Christ.

“En tant qu’évangélique – évangélique latino – je suis très inquiet”, a déclaré Perez. “C’est presque… messianique, comme si c’était la meilleure façon de te le décrire. Je suis très inquiet.”

Perez fait partie de la tradition pentecôtiste au sein du christianisme conservateur, qui met l’accent sur les miracles et la communication directe de Dieu. Il a été inquiet, dit-il, lorsque certains membres de sa tradition sont devenus convaincus que Trump remporterait les élections de 2020 en raison de ce qu’ils croyaient être des « prophéties » divines à son sujet.

“Je pense que les limites deviennent floues”, a-t-il expliqué. “Nous franchissons certaines limites lorsque nous pensons qu’un certain candidat va résoudre tous les maux et problèmes du monde, de l’Amérique.”

Une étiquette de plus en plus politique



basculer la légende Lynne Sladky/AP

Samuel Perry, sociologue à l’Université d’Oklahoma, affirme que même après des victoires récentes comme l’annulation de la décision sur le droit à l’avortement Roe c.Wadebeaucoup se considèrent encore comme des outsiders dans une guerre culturelle.

“Et ils croient que Trump est le type qui s’est battu dans le passé et qui continue de se battre pour eux”, a déclaré Perry.

Depuis l’arrivée de Trump, Perry dit que le mot « évangélique » a pris un sens de plus en plus politique par rapport à son sens religieux ou théologique.

“Je pense que la faction conservatrice de l’évangélisme qui soutient Trump a revendiqué avec succès l’espace évangélique”, a expliqué Perry, “d’une manière qui, si vous ne vous y adaptez pas et ne vous sentez pas comme tous, ce que ce terme représente maintenant, c’est vous, puis vous reculez. »

Mais Perry affirme que la plupart de ceux qui s’identifient encore comme évangéliques ne montrent aucun signe d’adoucissement de leur attitude. soutien à Trump.

Pourtant, déplacer même un nombre relativement restreint de ces électeurs pourrait faire une grande différence en novembre.

Doug Pagitt est directeur exécutif de Vote Common Good, qui s’efforce de persuader les évangéliques et les catholiques de soutenir les candidats et les politiques progressistes. Son groupe se concentrera fortement sur une poignée d’États clés cette année.

“Parce que le fait d’éloigner 3 % des évangéliques du vote pour Donald Trump le jour du scrutin rend, selon nos estimations, impossible pour lui de gagner dans ces États”, a prédit Pagitt.

Cela suppose que Trump devienne le candidat républicain. Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers la primaire du 23 janvier dans le New Hampshire – un État avec moins d’électeurs évangéliques et plus de modérés – qui pourrait être un peu plus ouvert aux autres…