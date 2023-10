La plupart des Européens veulent des restrictions gouvernementales sur l’IA, selon une étude

Les entreprises privées ont dû développer la technologie de l’IA à une vitesse vertigineuse, donnant naissance à des systèmes tels que ChatGPT d’OpenAI, soutenu par Microsoft, et Bard de Google.

« La crainte la plus répandue est la possibilité de perdre son emploi », déclare Ikhlaq Sidhu, doyen de l’IE School of SciTech de l’IE University.

Le rapport a été produit par le Centre pour la gouvernance du changement de l’Université IE, une institution de recherche appliquée qui cherche à améliorer la compréhension, l’anticipation et la gestion de l’innovation.

Se distinguant du reste de l’Europe, l’Estonie est le seul pays où cette opinion a diminué – de 23 % – par rapport à l’année dernière. En Estonie, seulement 35 % de la population souhaite que son gouvernement impose des limites à l’IA.

Cependant, de manière générale, la majorité des Européens sont favorables à ce que les gouvernements réglementent l’IA pour endiguer le risque de pertes d’emplois.

« L’opinion publique est de plus en plus favorable à l’acceptation de la réglementation de l’IA, en particulier en raison du récent déploiement de produits d’IA générative tels que ChatGPT et autres », a déclaré Sidhu.

Cela survient alors que les gouvernements du monde entier travaillent à la réglementation des algorithmes d’IA.

Dans l’Union européenne, un texte législatif connu sous le nom de loi sur l’IA introduirait une approche basée sur le risque pour gouverner l’IA, appliquant différents niveaux de risque aux différentes applications de la technologie.