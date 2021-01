Six Européens sur dix disent que le système politique américain est brisé tandis que près d’un sur trois pense qu’on ne peut pas faire confiance aux États-Unis après avoir voté pour Donald Trump en 2016.

C’est ce que révèle une nouvelle enquête du Conseil européen sur les relations étrangères auprès de 15000 personnes dans onze pays européens publiée un jour avant l’inauguration de Joe Biden.

Plus important encore, environ 53% des Allemands ont déclaré qu’après Trump, on ne pouvait plus faire confiance aux Américains.

Ce n’est qu’en Hongrie et en Pologne que plus de gens pensaient qu’on pouvait faire confiance aux Américains que l’inverse.

Pourtant, de nombreux Européens pensent positivement au nouveau président américain, 53% des personnes interrogées affirmant que la victoire de Biden fait une différence positive dans leur pays et 57% affirmant qu’elle est bénéfique pour l’UE.

Les majorités en Hongrie et en Pologne ont également considéré la victoire de Biden comme un développement positif.

Mais près d’un Européen sur trois pense que les États-Unis seront tellement absorbés par leurs problèmes internes qu’il y aura « peu de marge pour investir dans la résolution des problèmes mondiaux ».

«Alors qu’au moment de l’invasion de l’Irak, la plupart des Européens pensaient que leur continent était faible et que l’Amérique était forte, la vérité est que les Européens sont maintenant plus positifs à leur égard et plus sceptiques quant au pouvoir et au système politique américains», écrit le directeur de l’ECFR, Mark Leonard et président du Center for Liberal Strategies Ivan Krastev.

Ces commentaires viennent malgré la promesse de Biden que « l’Amérique est de retour, prête à diriger le monde, pas à s’en retirer, à s’asseoir à nouveau en tête de table ».

Hier encore, Sabine Weyland, directrice générale du commerce de l’UE, a déclaré que les relations entre les États-Unis et l’UE ne reviendraient pas à ce qu’elles étaient avant, insistant sur le fait que le monde avait changé.

De nombreux Européens estiment que l’ordre mondial est en train de changer, d’autres puissances potentielles ayant plus d’influence.

Six Européens sur dix affirment que la Chine deviendra plus puissante que les États-Unis dans les dix prochaines années. En Espagne, 79% des personnes interrogées ont déclaré que la Chine deviendrait plus puissante que les États-Unis, et 72% étaient d’accord au Portugal et en Italie.

Les Européens étaient également favorables aux investissements dans la défense européenne, selon l’enquête.

Au moins 60 pour cent des répondants dans les onze pays ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas compter sur les États-Unis pour les défendre et qu’il fallait investir dans la défense européenne.