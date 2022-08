La plupart des étudiants du comté de Will voient la remise de prêt de Biden comme un soulagement – ​​Shaw Local

Jefferson Cherrington, 24 ans, de Joliet a étudié l’informatique au Joliet Junior College et travaille sur un baccalauréat.

Cherrington a une dette de prêt étudiant de 8 750 $, que la nouvelle remise de prêt étudiant du président Joe Biden effacera – « si tout va bien », a déclaré Cherrington.

“C’est la partie clé”, a déclaré Cherrington. « C’est le truc avec la politique. Tout le monde a eu beaucoup à dire. Mais jusqu’à ce que vous voyiez cela se produire, cela ne s’est pas encore produit. Donc je suis juste un peu méfiant. Nous verrons.”

“De nombreuses écoles font du bon travail avec les étudiants pour maintenir un faible endettement”

Eric Wignall, vice-président des admissions à l’Université de St. Francis à Joliet, a déclaré que la remise de prêt étudiant de Biden ne s’appliquerait pas aux étudiants de première année ou aux futurs étudiants.

“Cela semble être un accord ponctuel”, a déclaré Wignall.

Wignall a déclaré qu’une grande partie de la dette étudiante aux États-Unis était inférieure à 10 000 $, en particulier parmi les personnes qui paient réellement des prêts étudiants. Certains étudiants diplômés ont une petite dette de premier cycle impayée, mais pas assez pour retarder la formation continue, a-t-il déclaré. Ces étudiants voient l’enseignement supérieur comme un retour sur leur investissement pour de meilleures opportunités d’emploi et un salaire plus élevé, a déclaré Wignall.

“Ce n’est pas un cycle sans fin de dettes”, a-t-il déclaré.

Wignall a déclaré que de nombreuses «histoires d’horreur» sur la dette étudiante concernent des programmes spécifiques, tels que le droit, la médecine et l’ingénierie, «des programmes coûteux qui coûtent très cher», obligeant les étudiants à assumer des dettes plus élevées.

Cependant, l’étudiant moyen a une dette inférieure aux frais de scolarité d’une année d’école, a-t-il déclaré.

«De nombreuses écoles font du bon travail avec les étudiants pour maintenir un faible endettement», a-t-il déclaré.

Certes, différents étudiants ont des circonstances différentes, a-t-il déclaré. Certains ont de petits revenus et une “énorme dette”, a-t-il déclaré. D’autres sont fidèles quant au remboursement de leur dette, a-t-il ajouté.

Le plan d’annulation de prêt étudiant de Biden est-il donc une bonne décision?

“Cela reste à voir si c’est même une décision légale”, a déclaré Wignall.

Kelly Rohder-Tonelli, porte-parole du Joliet Junior College, a déclaré que la remise de prêt étudiant de Biden est “un développement positif dans la quête pour résoudre les problèmes à grande échelle liés à l’abordabilité des collèges” pour “les personnes à revenu faible et moyen et les étudiants qui se qualifient pour Bourses Pell », en bref, les étudiants qui ont le plus besoin de la remise de prêt.

“C’est un fait connu que les collèges communautaires offrent une voie différente vers un enseignement supérieur abordable grâce à des frais de scolarité réduits”, a déclaré Rohder-Tonelli dans une déclaration écrite. «Bien que nous travaillions en permanence pour garantir que nos étudiants aient accès à des bourses et à d’autres soutiens financiers, ils sont toujours confrontés à des défis incroyables en matière d’abordabilité et de remboursement de la dette, en particulier après la pandémie.»

“C’est l’intérêt qui nous attire”

Greta Sergeant, 46 ans, de Joliet a fidèlement effectué des remboursements de prêt étudiant pendant 20 ans, même pendant la pandémie, et a augmenté le montant du paiement lorsque la mère au foyer est revenue sur le marché du travail il y a plusieurs années. Elle paie 200 $ toutes les deux semaines pour rembourser sa dette et attend avec impatience une remise de prêt.

Le sergent a déclaré qu’elle devait 23 000 $ sur ses 55 000 $ de dette étudiante, donc la remise sera d’une grande aide.

“Je n’ai aucun problème à payer ma dette”, a déclaré le sergent. « C’est l’intérêt qui nous attire. Il y a eu des moments où notre paiement est allé plus aux intérêts qu’à la dette.

Le sergent a déclaré que certaines personnes qui ont déjà remboursé leurs prêts étudiants «se sentiront trompées», et elle ne les blâme pas.

“Je sais juste que cela m’aidera”, a déclaré le sergent. “Et nous en avons besoin.”

“Je savais ce qu’ils coûtaient quand je les ai acceptés”

Heidi Miller, 49 ans, de Shorewood, a 100 000 $ en prêts étudiants fédéraux – et ses enfants ont aussi des prêts. Son fils, 28 ans, a étudié le droit et a 150 000 $ en prêts étudiants. Sa fille, 23 ans, a 36 000 $.

Miller a déclaré que les deux enfants avaient payé leurs prêts privés mais pas encore leurs prêts fédéraux parce qu’ils “essayaient de commencer leur vie”.

“Les prêts privés sont assez chers”, a déclaré Miller, une infirmière praticienne, qui a obtenu sa maîtrise en 2020.

Miller a déclaré que son employeur lui versait 10 000 $ par an pour rembourser cette dette. Son précédent a fourni 2 500 $ à 5 000 $ avant qu’elle ne retourne à l’école pour sa maîtrise.

Elle a déclaré que le plan d’annulation de prêt étudiant de Biden ne ferait pas de différence significative dans le montant qu’elle doit, et qu’elle ne s’attendait jamais à recevoir un crédit pour tout cela. Miller a déclaré que l’intérêt de 7% était un peu élevé, mais cela ne l’a pas surprise.

“Je savais ce qu’ils coûtaient quand je les ai acceptés”, a déclaré Miller.

Timing parfait

Hannah Lancaster, 23 ans, de Naperville, s’est spécialisée en travail social à l’Université Lewis de Romeoville et travaille sur sa maîtrise à Lewis dans le but de devenir thérapeute clinique.

Lancaster a déclaré qu’elle aurait une dette de prêt étudiant de 40 000 $ lorsqu’elle obtiendrait son diplôme, même si elle travaille comme assistante diplômée à Lewis, qui couvre 75% de ses frais de scolarité.

Elle a déclaré qu’une remise de 10 000 à 20 000 $ était d’une grande aide, surtout si la remise “était utilisée de la bonne manière”, car les prêts étudiants pour sa maîtrise rapportent plus d’intérêts que les prêts étudiants pour son baccalauréat.

Lancaster a déclaré qu’elle était également fiancée et que son fiancé avait également une dette d’études. Elle a déclaré que l’annonce de Biden “est arrivée au bon moment”.

“J’en suis très heureux”, a déclaré Lancaster.