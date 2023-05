La plupart des États-Unis courent un «risque élevé» de pénurie d’énergie cet été, prévient le NERC

Les pénuries d’énergie pourraient toucher les deux tiers de l’Amérique du Nord cet été, la North American Electric Reliability Corporation met en garde dans son dernier rapport.

Des périodes de « demande extrême » sur nos ressources énergétiques se produiront si les températures augmentent cette saison, a déclaré le NERC, une autorité de réglementation qui supervise la fiabilité de l’infrastructure électrique de l’Amérique du Nord. Selon le NERC, les régions les plus à risque comprennent l’ouest des États-Unis, le sud-ouest, le centre du continent, le Texas, le centre-sud-est, la Nouvelle-Angleterre et l’Ontario, au Canada.

Cela survient alors que le changement climatique d’origine humaine rend les événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Les États-Unis sont l’un des trois principaux émetteurs dans le monde des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, qui proviennent en grande partie de la combustion de combustibles fossiles pour produire de l’énergie.

Par rapport au rapport de l’année dernière, il n’y a pas de zones à haut risque dans l’évaluation de cette année, en partie grâce à une plus grande utilisation des énergies renouvelables, notamment l’éolien, le solaire et les batteries à travers le pays. Un hiver plus pluvieux dans l’ouest a également contribué à un risque global plus faible qu’en 2022.

Mais bien qu’il n’y ait pas de zones à haut risque cette fois-ci, le nombre de régions à «risque élevé» dans l’évaluation estivale annuelle du NERC a augmenté.

« Les mises hors service de générateurs continuent d’augmenter les risques associés aux températures estivales extrêmes, ce qui contribue à des pénuries potentielles d’approvisionnement dans les deux tiers ouest de l’Amérique du Nord si les températures estivales augmentent », a déclaré Mark Olson, responsable des évaluations de fiabilité du NERC, dans un communiqué.

Le NERC a déclaré que les risques élevés dans chaque région sont dus à :

Des « épisodes de chaleur étendus » qui pourraient entraîner une demande supérieure à la moyenne et mettre à rude épreuve les ressources énergétiques dans l’ouest des États-Unis.

Risque de températures élevées et de sécheresse au Texas, qui « pourraient entraîner des procédures d’urgence, y compris la nécessité d’un délestage contrôlé par l’opérateur ».

Capacité inférieure à celle de l’an dernier en Nouvelle-Angleterre.

Capacité réduite en Ontario en raison d’une « rénovation nucléaire prolongée ».

Manque de capacité excédentaire dans les zones SPP et MISO, conduisant à une plus grande fiabilité de l’énergie éolienne.

Prévision d’une demande plus élevée et d’une capacité moindre dans SERC Central.

États touchés par l’avertissement de « risque élevé »

Il existe un certain chevauchement entre les entités énergétiques, mais voici les États et les régions concernés par l’évaluation des risques élevés :