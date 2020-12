TipRanks

3 actions de croissance Monster qui peuvent être facturées en 2021

Avec la fin de 2020, on croit de plus en plus que 2021 sera une année de croissance pour les marchés boursiers. Les élections américaines ont renvoyé un gouvernement divisé, un gouvernement peu susceptible d’avoir les larges majorités – ou le large soutien – nécessaires pour promulguer une législation de réforme de grande envergure de la droite ou de la gauche, et cela augure bien pour l’économie en général. entrant dans la distribution, et alors que de nouveaux verrouillages antivirus sont également mis en place, on a le sentiment que la fin de la pandémie pourrait être proche. Selon la communauté des analystes, quelques noms reflètent de sérieux jeux de croissance. Ce sont des actions qui ont déjà enregistré des gains impressionnants depuis le début de l’année et sont sur le point de voir la croissance continuer même après la fin de 2020. Gardant cela à l’esprit, nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour scanner la rue à la recherche de tickers appartenant à cette catégorie. S’enclenchant sur trois en particulier, les analystes estiment que chaque nom, qui bénéficie également d’une note consensuelle «Strong Buy», peut maintenir le rallye en vie en 2021. SunOpta (STKL) Le premier titre de cette liste de croissance est une collation santé société, SunOpta. La gamme de produits de la société comprend des boissons à base de plantes, des collations à base de fruits, du bouillon et des bouillons, des thés et des collations de tournesol et rôties. La société commercialise par le biais de la distribution de marques privées et de co-fabrication, ainsi que par le biais d’institutions de services alimentaires. SunOpta affiche une capitalisation boursière de 962 millions de dollars, après une année de croissance fulgurante du cours de l’action. Le titre est en hausse de 328% cette année, dépassant de loin les marchés en général. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la société s’est établi à 314,9 millions de dollars, soit un gain de 6,4% d’une année à l’autre. Le BPA, avec une perte nette de 1 cent, était meilleur que la perte de 2 cent attendue – et bien meilleur que la perte de 11 cent enregistrée au trimestre de l’année précédente. La solide performance de la société a attiré l’attention de l’analyste Craig-Hallum. Alex Fuhrman. L’analyste évalue STKL un achat avec un objectif de cours de 15 $. Ce chiffre implique une hausse d’un an de 40% par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir les antécédents de Fuhrman, cliquez ici) Soutenant sa position, Fuhrman a écrit: «Nous pensons que l’accent mis par l’entreprise sur les aliments et les boissons à base de plantes de grande valeur devrait commander une valorisation supérieure avec des opportunités à la hausse des estimations alors que l’économie se remet du COVID. «L’optimisme de Fuhrman repose en grande partie sur la niche de SunOpta. L’analyste a noté: «Nous nous attendons à ce que les stocks de produits alimentaires d’origine végétale bénéficient d’une valorisation supérieure aux autres entreprises alimentaires dans un avenir prévisible étant donné les tendances de croissance plus rapides et les avantages environnementaux convaincants. Avec seulement 4,5 milliards de dollars de ventes aujourd’hui, les produits à base de plantes représentent moins de 1% du marché de l’épicerie de 695 milliards de dollars, mais il est facile d’envisager qu’il représente une part à deux chiffres des ventes d’épicerie au fil du temps. » Wall Street ne se réunit pas toujours à l’unanimité, mais dans ce cas, c’est le cas. La note consensuelle des analystes Strong Buy de SunOpta est unanime, basée sur 3 évaluations Buy. L’action se vend 10,70 $ et avec un objectif de cours moyen de 15 $, SunOpta a un potentiel de croissance à terme de 40%. (Voir l’analyse boursière de STKL sur TipRanks) Green Brick Partners (GRBK) L’industrie de la construction domiciliaire a été l’un des points forts de l’économie cette année. Alors que les gens quittaient les villes pour éviter le COVID, ils se dirigeaient vers les banlieues et les banlieues – et cela a stimulé la demande de maisons unifamiliales. Green Brick est une société de développement foncier et d’acquisition de maisons, basée au Texas. La société investit dans l’immobilier, principalement des terrains, puis fournit des terrains et du financement de la construction pour les projets de développement.L’étalement de la banlieue – pas seulement en cette année COVID, mais en général, a été bon pour Green Brick. Le chiffre d’affaires de la société au troisième trimestre était de 275,8 millions de dollars, le meilleur depuis plus d’un an, dépassant les prévisions de 20% et augmentant de 31% d’une année sur l’autre. Le BPA était également solide; la valeur du troisième trimestre, 68 cents, était de 54% au-dessus des attentes, et plus du double de la valeur de l’année précédente. Le cours de l’action de Green Brick a augmenté parallèlement aux perspectives financières de la société. Pour l’année, GRBK a gagné 111%. Dans sa couverture de cette action, l’analyste de JMP Aaron Hecht a noté, « [We] Attendez-vous à ce que GRBK capitalise sur la tendance des locataires d’appartements à passer aux maisons unifamiliales pour la sécurité et l’évolution de la dynamique provoquée par un plus grand nombre de travailleurs qui travaillent à distance. Le changement de cohorte le plus important au sein du bassin d’acheteurs concerne les milléniaux qui se sont retirés des marchés pour acheter des maisons, une tendance qui, selon nous, a plusieurs années de piste. La tendance de la demande millénaire est amplifiée dans le cas de GRBK étant donné son exposition démesurée aux marchés, tels que le Texas et Atlanta, qui sont les bénéficiaires nets de la migration hors des régions côtières à prix élevé. »À cette fin, Hecht évalue GRBK une surperformance (c.-à-d. ), et son objectif de prix de 30 $ implique une hausse de ~ 23% pour les 12 prochains mois. (Pour voir le bilan de Hecht, cliquez ici) Bien que n’étant pas unanime, la note consensuelle Strong Buy sur Green Brick est décisive, avec une répartition de 3 à 1 des achats par rapport à la conservation. L’objectif de cours moyen de 27,5 $ donne un potentiel de hausse de 12,5% par rapport au cours actuel de l’action de 24,45 $. (Voir l’analyse boursière de GRBK sur TipRanks) Brightcove, Inc. (BCOV) Passant à l’industrie du logiciel, nous arrivons à Brightcove, une société de logiciels basée à Boston. Brightcove propose une gamme de produits de plate-forme vidéo, y compris un hébergement basé sur le cloud et des modules complémentaires sociaux et interactifs. La société est un chef de file dans la fourniture et la monétisation de solutions vidéo en ligne basées sur le cloud.La force d’un tel modèle commercial, en ces jours de pandémie avec leur transfert massif de cols blancs vers les bureaux distants, le télétravail et la vidéoconférence, est évident. Les bénéfices de Brightcove ont atteint 11 cents par action au troisième trimestre, soit près du double du trimestre de l’an dernier. En haut de la ligne, les revenus sont stables, se situant entre 46 millions de dollars et 48 millions de dollars par trimestre en 2020, sans impact perceptible de COVID.Les actions à Brightcove ont augmenté par étapes toute l’année, après une petite chute l’hiver dernier. Le rythme s’est accéléré depuis fin juillet, après la publication des résultats du T2, et le titre est désormais en hausse de 103% pour 2020. Les vents contraires macro généraux se transforment en vents arrière de niche vidéo, comme le note l’analyste de Northland Capital Michael Latimore. «Nous pensons qu’un vent favorable sur le marché, la principale plateforme technologique de BCOV et une solide exécution des ventes génèrent de solides réservations. Nous pensons que la force de vente est à pleine productivité. BCOV ajoutera plus de Channel Managers cette année. La direction se concentre sur l’amélioration des processus pour assurer la cohérence des taux de rétention des revenus », a noté l’analyste 5 étoiles. Latimore évalue l’action comme surperformée (c’est-à-dire acheter) et son objectif de prix de 24 $ indique une confiance dans une hausse de 36% pour l’année à venir. (Pour voir l’historique de Latimore, cliquez ici) Au cours des 3 derniers mois, deux autres analystes ont jeté le chapeau avec une vue sur la société de technologie vidéo. Les deux notations Buy supplémentaires confèrent à Brightcove une note consensuelle Strong Buy. Avec un objectif de prix moyen de 20,17 $, les investisseurs devraient remporter un gain de 14%, si l’objectif est atteint au cours des prochains mois. Disclaimer: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.