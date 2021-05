La plupart des entreprises américaines et britanniques à forcer au moins certains employés à se faire vacciner contre Covid-19, selon un sondage – RT USA News

De nombreux Américains et Britanniques seront confrontés à des mandats de vaccination de facto, car un nouveau sondage montre que 56% des entreprises exigeront qu’au moins certains employés soient vaccinés contre Covid-19, sous la menace dans de nombreux cas de perdre leur emploi.

Le sondage, qui a été mené par l’Arizona State University et publié jeudi, a montré que 40% des entreprises exigeront que tous les employés soient vaccinés contre Covid-19, tandis que 16% imposeront les injections pour au moins certains de leurs travailleurs. Au total, 88% des entreprises exigeront ou encourageront leurs employés à se faire vacciner, et 60% déclarent exiger une sorte de preuve de vaccination.

L’enquête, qui a été soutenue par la Fondation Rockefeller, dresse un tableau sombre pour ceux qui prévoient de résister aux coups du Covid-19. Alors que les gouvernements américain et britannique se sont abstenus de rendre les vaccins obligatoires – et font face à des défis juridiques qui pourraient en découler – le secteur privé peut effectivement le faire à leur place. Les entreprises préparent déjà le terrain pour exiger des « passeports vaccinaux », obligeant les clients à présenter une preuve d’inoculation ou un test Covid négatif avant d’accéder à certains produits, services et événements.

Bien que de nombreuses personnes puissent choisir de ne pas voyager à l’étranger ou de se rendre dans des lieux d’affaires qui exigent une preuve de vaccination, un mandat d’employeur pourrait être plus problématique. L’État de l’Arizona a déclaré que 31% des entreprises prévoyaient de prendre des mesures disciplinaires, y compris éventuellement le licenciement d’employés qui refusent de se conformer à leurs politiques en matière de vaccins.





Un autre 44% ont déclaré que les employés non conformes ne seront pas autorisés à retourner sur le lieu de travail, tandis que 27% ont déclaré qu’ils changeraient les responsabilités professionnelles de ceux qui n’obéissent pas. Seulement 15% ont déclaré qu’il n’y aurait pas de conséquences, même si les vaccins sont administrés sous autorisation d’urgence et n’ont jusqu’à présent pas l’étude à long terme nécessaire pour une approbation réglementaire complète.

L’enquête a été menée auprès de 1 168 entreprises, principalement de grandes entreprises de 250 employés ou plus basées aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’entreprise moyenne dans le sondage compte encore 57% d’employés travaillant à distance. Environ 75% s’attendent à ce que les travailleurs soient de retour sur place d’ici un à six mois, mais 72% ont déclaré qu’ils prévoyaient d’offrir des politiques de travail à domicile plus flexibles après la pandémie.

Le bien-être des employés a beaucoup souffert pendant la pandémie. Près de 58% des entreprises ont déclaré que leurs préoccupations concernant la santé mentale des employés avaient augmenté, tandis que 52% étaient plus préoccupées par l’engagement des travailleurs. Parmi les autres problèmes troublants figuraient l’impact de Covid-19 sur l’épuisement professionnel, la productivité et le moral.





