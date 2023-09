La plupart des enfants se soucient de l’environnement mais n’ont aucune idée des dommages causés par les jouets en plastique, révèle un sondage

PRESQUE sept enfants sur dix s’inquiètent de l’avenir de la planète, mais ils n’ont aucune idée des dommages causés à l’environnement par leurs jouets en plastique.

Un sondage mené auprès de 750 enfants âgés de 6 à 12 ans a révélé que 19 % d’entre eux pensent que le plastique ne cause pas beaucoup de dommages à l’environnement.

Sept enfants sur dix s’inquiètent de l’avenir de la planète, même s’ils veulent des jouets en plastique nocifs. Crédit : Getty

Et 57 % souhaitent mettre la main sur les jeux tendances et les derniers jouets du marché, quel que soit le matériau dans lequel ils sont fabriqués.

Plus des trois quarts ont admis les avoir demandés à leurs parents, et 35 % d’entre eux ne savent pas si les jouets en plastique peuvent être recyclés.

Lego, pistolets à eau, figurines et poupées font partie des favoris.

La recherche a été réalisée par Hyundai, en partenariat avec Healthy Seas, pour accueillir l’association caritative en tant que partenaire de son programme Great British School Trip.

Le programme vise à mettre en valeur les connaissances de la jeune génération sur les problèmes en temps réel liés à l’environnement naturel grâce à son engagement en faveur de la protection de l’écosystème marin et de l’économie circulaire.

Ashley Andrew, président de Hyundai Motor UK, a déclaré : « Il est important de noter que nos recherches ont montré que les enfants sont surpris d’apprendre que les jouets en plastique peuvent être nocifs pour l’environnement.

« Et, grâce à notre partenariat avec Healthy Seas, nous souhaitons contribuer à sensibiliser les enfants à l’environnement naturel et à l’écosystème marin – afin de garantir la préservation des habitants et de nos plages pour de nombreuses années à venir.

« C’est également important pour Hyundai et pour notre vision d’un avenir plus durable. »

Cela fait suite à un sondage mené auprès des parents des enfants, qui a révélé que six personnes sur dix détestent le nombre de jouets en plastique que possèdent leurs enfants – les livres, les vêtements et les jeux de société étant tous suggérés comme alternatives.

Mais la moitié admettent que leurs enfants réclament encore des jouets en plastique.

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé que 78 % des parents estiment que leur enfant devrait en apprendre davantage sur la pollution plastique et d’autres problèmes environnementaux à l’école.

Veronika Mikos, directrice de Healthy Seas, a déclaré : « Il n’est pas surprenant que les enfants connaissent si peu les problèmes qui affectent la vie marine, car ce n’est pas quelque chose qui peut toujours être expliqué visuellement entre les quatre murs d’une salle de classe.

« Cependant, voir l’enthousiasme des générations futures autour de l’impact du plastique sur la planète est exactement la raison pour laquelle nous faisons cela. »

L’initiative Great British School Trip soutiendra le programme scolaire en couvrant des sujets importants et, grâce à des partenariats, permettra aux enfants d’en apprendre davantage en dehors de la salle de classe.

TOP 10 DES JOUETS EN PLASTIQUE ACTUELLEMENT PROPRIÉTÉS PAR LES ENFANTS

1. Légo

2. Pistolets à eau

3. Véhicules jouets

4. Tablettes en plastique pour enfants

5. Figurines d’action

6. Rubik’s Cube

7. Armes jouets – comme les pistolets Nerf ou les arcs et les flèches

8. Poupées

9. Pistes de course jouets

10. Ensembles de jeu en plastique