La plupart des élèves d’un district scolaire de Géorgie touché par une fusillade retourneront en classe mardi

ATLANTA — De nombreux étudiants du comté de Barrow en Géorgie retournent en classe mardi, six jours après après une fusillade a tué deux enseignants et deux élèves au lycée Apalachee du district scolaire, au nord-est d’Atlanta.

Bien qu’aucune date de retour n’ait été fixée pour les 1 900 élèves de ce lycée, les 13 000 élèves des autres écoles du comté de Barrow reviendront, notamment au collège et à l’école primaire qui bordent le campus d’Apalachee à Winder.

Le surintendant Dallas LeDuff a déclaré dans un message vidéo dimanche que les adjoints du shérif et les policiers de l’État assureront une sécurité supplémentaire lors de la réouverture des écoles mardi, avec des conseils disponibles sur tous les campus. Il a déclaré que si les étudiants ou les employés ne sont pas prêts à revenir, ils doivent contacter le directeur de leur école pour obtenir de l’aide.

« Nous savons que les jours à venir seront difficiles et que certains membres du personnel et certains élèves ne sont pas prêts à retourner à l’école », a déclaré LeDuff. « Nous pensons également qu’en tant que système scolaire, il est de notre responsabilité de fournir un espace sûr à ceux qui le sont. »

Sabrina Masters Reed, enseignante de troisième année à l’école primaire Holsenback, a déclaré avoir assisté à une formation sur le deuil et les traumatismes lundi. Elle a dit qu’elle ne savait pas combien d’élèves reviendraient mardi, mais que de nombreux parents auraient besoin que leurs enfants reviennent pour pouvoir aller travailler sans avoir à trouver une garderie.

De nombreux membres de la communauté restent sous le choc près d’une semaine après la fusillade, a déclaré Reed, qui dirige la section du comté de l’Association géorgienne des éducateurs, le deuxième plus grand groupe d’enseignants de l’État.

« Je connais d’autres collègues – qui sont parents – et des parents qui ont choisi cette communauté parce qu’ils pensaient qu’elle était sûre ici », a déclaré Reed à propos de ce comté de 90 000 habitants qui se développe rapidement. « Le fait est que je pense que c’est un endroit sûr ici, dans le comté de Barrow. C’est juste un fait triste que ces tragédies puissent se produire n’importe où dans n’importe quelle communauté aux États-Unis. »

Les parents et les amis sont en deuil des victimesdont les professeurs Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, ainsi que les élèves Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans. Une cérémonie commémorative a eu lieu dimanche pour Aspinwall, tandis qu’une congrégation de l’Église orthodoxe roumaine a rendu hommage à Irimie. Ses funérailles sont prévues pour samedi.

Colt Gray, 14 ans, est accusé en tant qu’adulte de quatre chefs de meurtre, et le procureur de district Brad Smith a déclaré d’autres accusations sont probables être déposée contre lui en lien avec les blessés. Les autorités ont également inculpé son père de 54 ans, Colin Gray avec meurtre au deuxième degré, homicide involontaire et cruauté envers les enfants. Les enquêteurs affirment que Colin Gray a donné accès à l’arme à son fils alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’adolescent représentait un danger pour lui-même et pour les autres.

Un autre enseignant et huit autres élèves ont été blessés, dont sept par balles. D’autres blessés rentrent chez eux après avoir été hospitalisés. Doug Griffith a déclaré que sa fille de 15 ans, Natalie Griffith, avait quitté l’hôpital lundi après avoir été soignée pour des blessures par balle au bras et au poignet.

Natalie Griffith est une étudiante de première année et joue de la flûte dans un groupe. Elle a été blessée par balle pendant son cours d’algèbre.

« Elle a eu un A en algèbre et elle en est extrêmement fière », a déclaré Doug Griffith.

Griffith fait partie des nombreux proches qui souhaitent récolter des dons via GoFundMe. Il a déclaré qu’il souhaitait s’assurer que sa fille reçoive de l’aide et soutenir d’autres victimes.

« Je veux juste m’assurer qu’elle a le soutien dont elle aura besoin, car c’est un territoire inexploré », a déclaré Griffith.

Lundi, l’Agence de gestion des urgences et de la sécurité intérieure de Géorgie et les responsables du comté ont ouvert un centre de rétablissement communautaire à Winder, offrant des conseils, une assistance juridique et financière et d’autres services.