La tentative de Macron de centrer Kiev dans la campagne du Parlement européen semble avoir échoué

La sécurité intérieure est une question bien plus importante pour les électeurs français à l’approche des élections au Parlement européen, malgré les tentatives du président Emmanuel Macron d’utiliser le conflit russo-ukrainien à son avantage.

Macron a commencé à intensifier son discours sur l’Ukraine en février, accusant le Rassemblement national (RN) d’être des comparses de la Russie et des sympathisants du Kremlin, tout en positionnant son bloc de la Renaissance comme le principal allié de la Russie. « seule campagne pro-européenne. »

Cependant, un sondage Odoxa réalisé la semaine dernière a montré que seulement 10 % des électeurs français considéraient le conflit ukrainien parmi les trois principaux facteurs susceptibles d’influencer leur vote aux élections européennes, tandis que 35 % citaient la sécurité intérieure.















« Il s’agit d’un cycle électoral dominé par les questions intérieures, qui arrive à mi-chemin de la présidence d’Emmanuel Macron et peut être considéré par les électeurs comme un vote de mi-mandat. » Erwan Lestrohan, chercheur chez Odoxa, a déclaré à Politico.

Les Français sont bien plus préoccupés par la sécurité à l’intérieur de leurs propres frontières qu’à l’échelle mondiale, a expliqué Lestrohan.

Alors que le gouvernement Macron a tenté de se présenter comme étant dur à l’égard de la criminalité, 70 % des personnes interrogées par Odoxa se sont montrées insatisfaites des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la drogue, les armes à feu et la violence des immigrants. Toutefois, seuls 19 % pensent qu’un des partis d’opposition ferait mieux, et 50 % sont convaincus que rien ne changerait.















De récents sondages européens montrent que le RN est en passe de remporter 30 % ou plus des voix le mois prochain, tandis que Renaissance reste bloqué à 16 %. De plus, les sondages ont montré un soutien croissant à la Place Publique, un parti boutique dirigé par l’eurodéputé socialiste et démocrate Raphael Glucksmann.

Le fils du regretté philosophe André Glucksmann a participé au coup d’État de Maïdan en Ukraine en 2013 et a travaillé comme conseiller de l’ancien président géorgien Mikhaïl Saakachvili. Il a utilisé la tentative de Macron pour éloigner les électeurs du RN en flanquant le président par la gauche, selon Politico.