La plupart des électeurs conservateurs ne se soucient pas de la croisade « anti-réveil » de Sunak, selon un sondage

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La grande majorité des électeurs conservateurs ne pensent pas que la politique «réveillée» devrait être une priorité pour le gouvernement de Rishi Sunak, a révélé un nouveau sondage.

Près de trois personnes sur quatre qui ont voté pour les conservateurs aux élections de 2019 (72%) ont déclaré qu’il y avait des choses plus importantes que de contester le politiquement correct et de mener d’autres «guerres culturelles».

M. Sunak a nommé un tsar de la liberté d’expression pour « annuler la culture », a lancé une campagne de répression contre les toilettes non sexistes et a promis d’être du côté des automobilistes en ce qui concerne les politiques nettes zéro dans le but de créer des lignes de démarcation claires avec le travail.

Mais les résultats d’une nouvelle enquête menée auprès de 2 000 adultes par le groupe More in Common suggèrent que le Premier ministre pourrait souhaiter s’éloigner d’une croisade anti-réveil à part entière dans le cadre de la campagne électorale des conservateurs.

Avec une marge de 73% à 27%, le public britannique estime qu’il y a beaucoup plus de questions importantes sur lesquelles le gouvernement doit se concentrer.

Le sondage a également révélé que les électeurs désapprouvaient l’utilisation récente du mot f par l’anti-réveil Tory Lee Anderson, après avoir dit aux demandeurs d’asile de « retourner en France ».

Le public dit avec une marge de 71% à 29% qu’il n’est pas approprié que les politiciens du vice-président conservateur utilisent le mot f, bien que les électeurs conservateurs de 2019 aient été un peu plus susceptibles de dire qu’il n’y avait pas de mal à jurer.

Il survient alors qu’un groupe de 50 députés conservateurs et pairs – dont Dame Priti Patel et l’ancienne Premier ministre Liz Truss – ont exhorté le gouvernement à « se distancer » d’un groupe qui dirigerait prétendument la « culture d’annulation » parmi les entreprises conscientes de l’éveil.

Ils ont exhorté M. Sunak à intervenir après qu’un document publié par le Département de la culture, des médias et des sports (DCMS) ait suggéré que le Conscious Advertising Network (CAN) contribuait à offrir la « sécurité de la marque ».

Liz Truss (à droite) a poussé Sunak à agir sur le problème de la «sécurité de la marque» (fil de sonorisation)

Mais le directeur britannique de More In Common, Luke Tryl, a déclaré que le public était « divisé » sur la question de savoir si les politiciens devraient défier les entreprises soutenant des causes éveillées – bien que la majorité souhaite que le gouvernement reste à l’écart de ces problèmes.

« Dans l’ensemble, le public pense que les politiciens devraient rester en dehors de ce qui fait que les entreprises soutiennent 59% à 41%, mais les électeurs conservateurs de 2019 sont plus susceptibles de dire qu’ils devraient défier ces entreprises », a-t-il tweeté.

Il a déclaré que les conservateurs libéraux du mur bleu ont tendance à vouloir que le gouvernement reste en dehors de ce que font les entreprises, reflétant leur «perspective de marché plus libre», mais les électeurs conservateurs du mur rouge sont plus divisés sur la question.

Le leader travailliste Sir Keir est préféré à M. Sunak lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique, offrant des solutions au débat sur les droits des trans et des femmes et la criminalité et les comportements antisociaux, selon les résultats d’une enquête partagés pour la première fois avec le je.

Mais le sondage montre que M. Sunak a une avance étroite sur Sir Keir lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux petits bateaux dans la Manche, menant de 28% à 26%.

L’enquête fait suite à la dispute sur la fermeture du compte Coutts de Nigel Farage, après que la banque a admis avoir évalué les « risques de réputation importants d’être associée à lui ». M. Sunak a promis une répression contre les banques refusant des comptes aux clients sur la base d’opinions politiques.

Bien qu’ils aient nié une soi-disant «guerre contre le réveil», M. Sunak et son secrétaire à l’égalité, Kemi Badenoch, se sont engagés cet été à mettre fin à l’utilisation croissante d’installations non sexistes – s’engageant à faire en sorte que tous les nouveaux magasins et bureaux offrent des toilettes non mixtes. pour les femmes et les hommes.

Des sources gouvernementales ont clairement indiqué que le Premier ministre avait l’intention d’avoir des arguments politiques «plus croquants» dans des domaines tels que l’immigration lors du retour du Parlement le mois prochain.

Mais les hauts modérés conservateurs ont exhorté M. Sunak à se concentrer sur l’amélioration de l’économie pour récupérer la position du parti auprès des électeurs. Certains craignent qu’une série de « sifflements de chiens » sur les questions de guerre culturelle ne se révèle source de division à l’approche des élections.