La plupart des électeurs californiens s’opposent aux réparations en espèces pour l’esclavage

Pour une forte majorité d’électeurs californiens, la question de savoir si le Golden State devrait offrir des paiements en espèces aux descendants d’esclaves afro-américains a une réponse claire : non.

Mais malgré ce constat sombre, issu d’un nouveau sondage de l’Université de Berkeley co-parrainé par le Times, la plupart des électeurs californiens ont une vision plus nuancée de l’héritage durable de l’esclavage et de la manière dont l’État devrait remédier à ces torts. Ils ont convenu que l’esclavage affecte toujours les résidents noirs d’aujourd’hui, et plus de la moitié ont déclaré que l’État n’en faisait pas assez, ou juste assez, pour garantir une juste réussite du succès.

Le débat et les commentaires sur le plan de réparation de la Californie, le premier du genre dans le pays, se sont largement concentrés sur les paiements en espèces. Mais le groupe de travail sur les réparations créé par le gouverneur Gavin Newsom et les législateurs de l’État en 2020 a également recommandé plus de 100 autres politiques pour aider à lutter contre les disparités raciales persistantes, notamment des réformes du système de justice pénale et du marché du logement.

Ces options, contenues dans un rapport de 1 080 pages sur les effets de l’esclavage et les politiques discriminatoires sanctionnées par le gouvernement après l’abolition de l’esclavage, pourraient être reprises l’année prochaine lors de la prochaine session législative, laissant ainsi une grande marge pour explorer l’éventail des opinions. que les électeurs ont exprimé jusqu’à présent, selon les experts.

« Souvent, les gens seront favorables au principe mais pas à la politique », a déclaré Ange-Marie Hancock, directrice exécutive du Kirwan Institute for the Study of Race and ethnicity à l’Ohio State University et ancienne directrice du département de sciences politiques à l’Ohio State University. USC. « Lorsque l’on se demande ce que le gouvernement devrait faire à ce sujet, c’est à ce moment-là que le caoutchouc entre en jeu. »

Richard Malone, un retraité de Rancho Cucamonga âgé de 71 ans et inscrit comme républicain, a déclaré qu’il craignait les conséquences du plan de réparations californien sur sa facture fiscale. Déjà, dit-il, l’État devient trop cher pour les personnes à revenu fixe.

« Je sais qui va payer : ce sont des gens comme moi », a déclaré Malone, un agent à la retraite de l’IRS. « Ce ne seront pas les riches. Ce ne seront pas les pauvres. Ce sera nous tous au milieu. Il n’est pas nécessaire d’être mathématicien pour savoir que nos impôts devront augmenter pour payer cela.»

Malone, qui est blanc, a déclaré qu’il préférerait voir les législateurs californiens fournir « davantage d’aide » à tous les résidents défavorisés, quelle que soit leur race. Cela pourrait inclure davantage d’investissements dans les écoles des quartiers à faible revenu, a-t-il déclaré, ainsi qu’une refonte des collèges communautaires et des écoles de métiers pour créer des passerelles vers des emplois qui rapporteront « non seulement un salaire décent, mais un bon salaire ».

Malone a déclaré qu’il soutenait certaines réparations, notamment la décision de 1988 de verser 20 000 dollars à chacun des plus de 80 000 Américains d’origine japonaise incarcérés par le gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il s’est demandé si les Noirs qui n’étaient pas eux-mêmes esclaves méritaient le même traitement.

L’inquiétude de Malone fait écho à la raison la plus courante pour laquelle la plupart des personnes interrogées se sont opposées aux réparations en espèces. Six personnes interrogées sur dix ont déclaré qu’il était injuste de demander aux contribuables d’aujourd’hui de payer pour des torts commis dans le passé, tandis que 53 % ont déclaré qu’il serait injuste de cibler un groupe alors que d’autres groupes raciaux et religieux ont également été historiquement lésés. Environ 1 personne sur 5 a déclaré que la proposition coûterait trop cher.

Kamilah Moore, présidente du groupe de travail sur les réparations, a déclaré qu’elle considérait comme une victoire le fait que 6 électeurs californiens sur 10 conviennent que l’esclavage affecte toujours les résidents noirs d’aujourd’hui.

Elle a déclaré que les opinions négatives sur le groupe de travail et les paiements en espèces étaient en partie façonnées par la consommation des médias, en particulier de la part des médias de droite. Ceux qui votent républicain, possèdent leur maison et vivent dans des zones rurales ont déclaré avoir entendu parler du Groupe de travail sur les réparations en nombre nettement plus élevé que les démocrates, les citadins et les locataires.

« Le Daily Mail, Fox News et Breitbart couvrent régulièrement le groupe de travail depuis décembre 2022, et c’est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à parler de la partie monétaire », a déclaré Moore. « Alors bien sûr, les républicains et les conservateurs en sauront plus à ce sujet. »

Les paiements en espèces étaient légèrement plus populaires auprès des femmes, des jeunes électeurs et des personnes nées aux États-Unis.

Moore a déclaré qu’elle aimerait toujours voir un législateur présenter un projet de loi sur les réparations en espèces afin que l’idée « puisse être débattue dans le cadre d’un processus démocratique ».

Le sénateur californien Steven Bradford (Démocrate-Gardena), qui faisait partie du groupe de travail, a récemment présenté un projet de loi qui créerait la California American Freedmen Affairs Agency, chargée de superviser et de mettre en œuvre les réparations, y compris les réparations en espèces, et d’aider les gens à déterminer leur éligibilité.

Newsom et les législateurs de l’État sont parvenus à un accord de 310 milliards de dollars sur le budget de l’État, a déclaré Bradford, et « si nous mettons juste 0,5 % dans un fonds, nous pouvons financer ce programme ».

Bradford a déclaré que le California Legislative Black Caucus et les membres du groupe de travail travaillent également à rédiger une législation pour « remédier à tous les préjudices qui ont été identifiés ».

Les solutions recommandées par le groupe de travail vont bien au-delà des paiements en espèces, y compris des propositions de réformes du système de justice pénale telles que la fin des cautions en espèces, l’abrogation de la loi des « trois coups » et le paiement d’un salaire équitable aux personnes incarcérées qui travaillent dans les prisons.

Le rapport aborde également les politiques visant à mettre fin à l’histoire de la Californie en matière de politique immobilière raciste, notamment en mettant en œuvre des plafonds de loyer, en subventionnant les acomptes dans les codes postaux où les Noirs se voyaient refuser des prêts immobiliers et le droit d’acheter une propriété en raison de leur race, et en fournissant des intérêts. -des prêts gratuits aux propriétaires de petites entreprises dans les zones commerciales afro-américaines.

Le panel a également recommandé de fournir des cours gratuits dans les collèges publics de Californie à toute personne éligible à des réparations monétaires, ainsi que des efforts communautaires plus modestes, notamment le financement de cliniques de santé et la construction de davantage de parcs dans les quartiers à prédominance noire.

Cheryl Thornton, agente de santé publique à San Francisco, a déclaré qu’elle était fortement favorable à ce que l’État accorde des réparations aux Noirs américains comme moyen de réparer des décennies de racisme systémique. Elle a déclaré que l’État devrait également faire quelque chose pour aider d’autres groupes confrontés à la discrimination et à l’oppression, mais qu’elle voit une distinction cruciale pour les Noirs américains : aucun autre groupe n’a été réduit en esclavage, légalement défini comme propriété ou amené dans le pays par la force.

Thornton a déclaré qu’elle ressentait de l’empathie pour les Californiens qui sont sceptiques quant aux réparations, en particulier ceux qui appartiennent à d’autres groupes marginalisés.

« Il est important de reconnaître que les gens peuvent avoir des points de vue et des préoccupations différents sur cette question complexe », a-t-elle déclaré, ajoutant que « les gens doivent devenir plus informés. Parce qu’ils pensent que les règles du jeu sont équitables, mais ce n’est pas le cas.

Thornton, qui est noir, travaille au département de santé publique de San Francisco. Elle et huit autres femmes noires du département ont poursuivi leur employeur en justice en 2020, alléguant une discrimination à l’égard des employés noirs. La ville a réglé le procès de Thornton à l’amiable l’année dernière pour 100 000 $.

Un chèque de réparation de la Californie permettrait à Thornton de payer les frais de scolarité de son fils, a-t-elle déclaré, et contribuerait à créer une richesse générationnelle. Elle a suggéré que l’argent pourrait également être utilisé pour démarrer ou développer leurs propres entreprises dans leurs communautés.

Tina Mills, une démocrate de 64 ans de Murrieta, a déclaré qu’elle avait voté pour Newsom et l’avait félicité pour la création du groupe de travail. Mais elle a déclaré qu’elle ne soutenait pas les réparations en espèces et qu’elle ne les considérait pas non plus comme une question gagnante pour les démocrates.

Mills, qui est Latina, a contesté la composition raciale du groupe de travail, qui compte neuf membres. Huit sont noirs et le neuvième est un avocat américain d’origine asiatique spécialisé dans les droits civiques qui a défendu les intérêts des Américains d’origine japonaise incarcérés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mills s’est demandé pourquoi le groupe de travail ne prenait pas en compte les préjudices subis par les immigrants latinos et chinois en Californie.

Cet argent pourrait être mieux dépensé pour renforcer les écoles dans les zones rurales et mal desservies, a déclaré Mills. De nombreux étudiants noirs « reçoivent une éducation médiocre par rapport à leurs camarades de Palo Alto et de Beverly Hills », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il y a une courbe d’apprentissage importante », a déclaré Hans Johnson, président du East Area Progressive Democratic Club, qui compte plus de 1 000 membres dans le comté de Los Angeles. Le club n’a pas encore eu de discussion formelle sur les réparations, a-t-il déclaré, mais il en discutera avant la session législative de l’année prochaine à Sacramento.

Johnson a trouvé la réaction des électeurs aux réparations en espèces « décevante mais pas surprenante ». Il reste optimiste quant au fait que d’autres volets des recommandations en matière de réparations seront plus populaires.

« Je pense que les Californiens devraient être reconnus pour leur capacité à prendre des décisions nuancées », a déclaré Johnson.

Le rapport du Reparations Task Force détaille l’histoire de l’esclavage en Californie, y compris les sudistes amenant des esclaves dans le Golden State pendant la ruée vers l’or pour travailler dans les mines et effectuer des travaux domestiques.

La Californie a interdit l’esclavage dans sa Constitution de 1849 et est entrée dans l’Union en tant qu’« État libre » dans le cadre du compromis de 1850. Mais des lacunes dans le système juridique ont permis à l’esclavage et à la discrimination à l’égard des personnes autrefois réduites en esclavage de perdurer.

Les recensements montrent qu’environ 200 descendants d’Africains réduits en esclavage vivaient en Californie en 1852, bien qu’au moins une estimation de l’époque suggère que la population était plus proche de 1 500 personnes, selon le rapport du groupe de travail.

En 1852, la Californie a adopté une loi sur les esclaves fugitifs – rare parmi les États libres – qui permettait aux propriétaires d’esclaves de recourir à la violence pour capturer les esclaves qui avaient fui vers le Golden State.

L’esclavage a été aboli par le 13e amendement à la Constitution américaine en 1865, ratifié après la fin de la guerre civile.

La rédactrice du Times, Taryn Luna, a contribué à ce rapport.