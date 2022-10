La plupart des électeurs américains veulent des produits exempts de produits chimiques nocifs : sondage

MARDI 11 octobre 2022 (HealthDay News) — La majorité des Américains veulent-ils que le gouvernement s’assure que les produits qu’ils achètent sont exempts de produits chimiques nocifs ?

Oui, une nouvelle enquête le montre, et ils sont même prêts à payer plus pour obtenir cette assurance de sécurité.

“À une époque où la plupart des problèmes sont politiquement polarisés, la question de la protection des personnes contre les produits chimiques nocifs fait l’objet d’un large consensus parmi les démocrates, les républicains et les électeurs indépendants”, a déclaré Celinda Lake, présidente de Lake Research Partners, qui a mené le sondage. Le Programme sur la santé reproductive et l’environnement (PRHE) de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) a commandé l’enquête.

Plus de 90% des personnes interrogées souhaitaient que le gouvernement américain exige que les produits soient contrôlés pour détecter les produits chimiques nocifs et prouvés sûrs avant l’approbation du marché. L’enquête, menée entre le 25 mai et le 5 juin, a recueilli 1 200 réponses d’électeurs américains inscrits.

L’enquête a révélé :