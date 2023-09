La plupart des électeurs américains pensent que Biden est « trop vieux » – sondage WSJ — RT World News

Plus de la moitié des personnes interrogées désapprouvent également la politique du président concernant l’Ukraine et la Chine.

L’écrasante majorité des électeurs américains estiment que le président américain Joe Biden est trop vieux pour se présenter aux élections en 2024 et ont critiqué sa gestion de l’économie et des questions de politique étrangère, selon un nouveau sondage du Wall Street Journal.

L’enquête, qui a interrogé 1 500 électeurs inscrits à la fin du mois dernier, a révélé que 60 % d’entre eux ne pensent pas que le dirigeant de 80 ans soit mentalement à la hauteur du poste de président, et 73 % pensent qu’il est trop vieux pour ce poste.

Alors que 42 % des personnes interrogées déclarent approuver la façon dont Biden gère le travail, 57 % se disent insatisfaites de sa performance. Plus précisément, 52 % désapprouvent la façon dont il gère le conflit en Ukraine, et 55 % sont opposés à la façon dont il traite la Chine.

De plus, environ deux tiers des personnes interrogées – entre 58 % et 63 % – sont également insatisfaites de la manière dont Biden a géré l’économie, sécurisant la frontière, freinant l’inflation et la hausse des coûts, et développant la classe moyenne ; 47 % disent également qu’il ne parvient pas à améliorer les infrastructures, à créer des emplois, à ramener des emplois dans le secteur manufacturier en Amérique et à gérer la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Néanmoins, lorsqu'on leur demande pour qui ils voteraient si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, Biden est au coude à coude avec l'ancien président américain Donald Trump, tous deux obtenant 46 % des voix lors d'une confrontation directe.















Un plus grand nombre de personnes interrogées déclarent qu’elles considèrent les traits personnels de Biden d’un œil plus favorable, mais en même temps, elles estiment que Trump a obtenu plus de résultats au cours de son mandat que le président actuel.

« Si cette course est une question de personnalité et de tempérament, alors Biden a un avantage. Si cette course porte sur les politiques et les performances, alors Trump a l’avantage. » » a déclaré le sondeur républicain Tony Fabrizio, qui a mené l’enquête avec le sondeur démocrate Michael Bocian.

Cependant, les électeurs se disent largement insatisfaits des deux candidats et sont « à la recherche de changement » ce que ni Biden ni Trump ne proposent, selon Bocian.