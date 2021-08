La plupart des économies supplémentaires des États-Unis en cas de pandémie vont aux riches

Les Américains ont ajouté près de 4 000 milliards de dollars à leurs économies pendant la pandémie, mais la plupart des gains sont allés aux riches, selon une nouvelle étude.

Les contrôles de relance, la hausse des marchés boursiers et la réduction des choix de dépenses ont conduit à un boom massif de l’épargne au cours de l’année écoulée, les Américains ayant économisé environ 3 700 milliards de dollars, selon une étude d’Oxford Economics. Pourtant, 70 % du gain est allé aux 20 % d’Américains les plus riches, selon l’étude.

Les économies excédentaires – ou les économies supérieures et supérieures aux niveaux de croissance normaux avant la pandémie – étaient encore plus asymétriques vers le haut. Sur les 2 600 milliards de dollars d’épargne liquide excédentaire, 80 % sont allés aux 20 % les plus riches et 42 % aux 1 % les plus riches.

Dans le même temps, « les ménages du quintile de revenu inférieur ont économisé moins que ce qu’implique leur comportement avant la pandémie », a révélé l’étude.

S’il n’est pas surprenant que l’épargne américaine, comme les revenus et les riches, soit concentrée au sommet, le degré d’inégalité de l’épargne était inattendu, selon Nancy Vanden Houten, l’économiste qui a co-écrit l’étude avec Gregory Daco.

« Ces dernières données suggèrent que les économies sont encore plus biaisées vers le haut que nous ne le pensions auparavant », a déclaré Vanden Houten.

La surabondance d’épargne par le haut pourrait avoir des implications pour l’économie et les marchés. Les économistes citent le boom de l’épargne américaine comme l’une des raisons pour lesquelles les dépenses de consommation resteront fortes dans les mois ou même les années à venir, puisque les ménages pourront puiser dans leur épargne pour continuer à consommer.

L’étude a révélé qu’environ 360 milliards de dollars d’économies seront dépensés au cours de la prochaine année et demie, sur la base des dépenses des ménages et des taux d’épargne. Pourtant, parce que l’épargne est si lourde, la grande majorité des dépenses seront également effectuées par les riches et les riches. L’étude estime que plus de 250 milliards de dollars sur les quelque 360 ​​milliards de dépenses proviendront du quintile supérieur, ce qui signifie que les dépenses de consommation dans les mois et les années à venir seront les plus élevées au sommet.

Les économistes disent que les restaurants haut de gamme, les centres de villégiature, la mode, les objets de collection, les bijoux, le vin et d’autres entreprises qui s’adressent aux riches feront mieux dans les mois à venir que les détaillants et les entreprises pour le marché de masse.

« Étant donné que les ménages à revenu élevé ont épargné davantage au cours de cette période, les perspectives de dépenses de consommation dépendront en grande partie de ces ménages », a déclaré Vanden Houten.

Les riches consacrent également généralement une plus petite part de leur épargne à la consommation que la classe moyenne et les personnes à faible revenu, de sorte que les dépenses globales dans les mois à venir provenant de l’épargne pourraient être inférieures aux projections.

« C’est sans précédent », a déclaré Vanden Houten. « Il y a des limites dans les dépenses. Les gens riches prendront-ils deux vacances au lieu d’une parce qu’ils en ont raté une en 2020 ? Ou prendront-ils juste des vacances plus élaborées ? Nous ne savons pas. »