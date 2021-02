La plupart des écoles américaines n’obligent pas encore les enseignants à se faire vacciner contre le COVID-19

Le district scolaire d’Osborn à Phoenix exhorte ses enseignants à se faire vacciner contre le COVID-19, offrant même des informations sur l’endroit où se faire vacciner les jours de travail désignés.

Environ 90% du personnel du district pré-K-8 ont reçu au moins leur première dose, selon les responsables de l’école. Osborn, qui a été virtuel toute l’année, prévoit de revenir à l’enseignement en personne en mars.

Mais qu’en est-il des 10% d’employés qui n’ont pas été vaccinés? Le district peut-il les obliger? Les membres du conseil d’administration d’Osborn en ont discuté, mais il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les districts n’auront probablement pas besoin de vaccins COVID-19 pour les employés de sitôt.

Il n’y a pas assez de doses de vaccin COVID-19 disponibles

Mis à part les règles juridiques, il serait difficile d’exiger quelque chose dont la demande est forte et l’offre insuffisante. Le plus gros problème à l’échelle nationale est que de nombreux enseignants veulent le vaccin mais ne peuvent pas l’obtenir. Brent Pearson, professeur d’arts du langage au lycée Eureka près de Saint-Louis, a parcouru les sites de vaccination, envisageant même de prendre deux jours personnels pour se rendre dans une partie éloignée de l’État pour un rendez-vous (cela a échoué).

Le district scolaire de Rockwood, où travaille Pearson, est ouvert à l’enseignement en personne depuis novembre. À l’instar d’autres districts, le personnel et les étudiants ont été confrontés à plusieurs cycles de quarantaine en raison d’une maladie ou d’une exposition.

Erika Kitzmiller, professeur d’éducation au Barnard College de New York, a déclaré que la plupart des enseignants à qui elle parle sont désespérés d’obtenir le vaccin. Ils veulent se protéger non seulement eux-mêmes, mais aussi leurs familles, leurs étudiants et les familles de leurs étudiants. Mais beaucoup ne peuvent pas trouver de rendez-vous dans leurs communautés, a déclaré Kitzmiller.

« Ils sont naturellement inquiets à l’idée d’enseigner en personne sans cela », a-t-elle ajouté.

Les États n’ont pas exigé de vaccins COVID-19

Environ la moitié des États ont donné la priorité aux enseignants pour les vaccins. Le Kentucky s’est précipité pour offrir des vaccins à environ 83 000 employés de l’école qui ont dit qu’ils le voulaient. Le gouverneur de l’Oregon a donné la priorité aux enseignants plutôt qu’aux personnes âgées pour les vaccins, bien que cela n’ait toujours pas entraîné la réouverture d’un nombre écrasant de salles de classe, en grande partie à cause des craintes des syndicats d’enseignants concernant la sécurité.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a proposé un accord aux districts: s’ils voulaient un accès rapide au vaccin pour les employés, ils devaient promettre de rouvrir pour au moins quelques cours en classe d’ici le 1er mars. t. Les écoles publiques d’Akron ont repoussé sa date de réouverture au 22 mars afin que tous les enseignants qui souhaitent le vaccin puissent recevoir les deux doses.

Les nouvelles directives scolaires des Centers for Disease Control and Prevention, publiées la semaine dernière, n’ont pas demandé que tous les enseignants soient vaccinés dans le cadre de la stratégie de réouverture des bâtiments. Au lieu de cela, les directives ont déclaré que les écoles pourraient rouvrir en toute sécurité pour au moins un apprentissage en personne, même dans des niveaux modérés de transmission communautaire, en portant fidèlement des masques, en gardant une certaine distance physique et en suivant d’autres stratégies d’atténuation.

Conseils CDC:Les vaccinations des enseignants ne sont pas obligatoires, une séparation de 6 pieds est conseillée

L’administration du président Joe Biden a déclaré que les enseignants devraient avoir la priorité pour les vaccins, mais il est possible d’ouvrir des écoles K-8 ce semestre sans eux.Biden a précisé cette semaine dans une mairie de Milwaukee que l’objectif était d’ouvrir la plupart des écoles K-8 à l’enseignement cinq jours par semaine d’ici la fin de ses 100 premiers jours au pouvoir.

L’attaché de presse de Biden avait déclaré que la réouverture pourrait signifier juste un jour par semaine d’enseignement; Biden a appelé cela une mauvaise communication.

L’ouverture complète de toutes les écoles secondaires sera plus difficile, a déclaré Biden à la mairie, car les étudiants plus âgés transmettent le COVID-19 plus facilement que les étudiants plus jeunes.

Une exigence de vaccin? Cela ne viendrait pas du gouvernement fédéral, disent les experts

Les districts peuvent avoir besoin de vaccins, mais le vaccin COVID-19 est compliqué

La loi fédérale permettrait aux employeurs privés d’exiger des employés qu’ils reçoivent des vaccins contre le COVID-19, avec quelques exceptions pour les personnes handicapées ou des exemptions religieuses. C’est selon les directives du 16 décembre de la US Equal Employment Opportunity Commission.

Vérification des faits:Oui, les employeurs peuvent exiger que les travailleurs reçoivent le vaccin COVID-19

On ne sait pas si les écoles ou les employeurs pourraient légalement exiger un vaccin faisant l’objet d’une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, a déclaré Dorit Reiss, professeur à l’Université de Californie à Hastings College of Law.

Tous les vaccins dont la plupart des écoles et des employeurs ont besoin maintenant, par exemple, sont approuvés par la FDA.

John Comegno, un avocat basé dans le New Jersey et spécialisé dans le droit de l’éducation, a déclaré que si les vaccins sont toujours sous autorisation d’utilisation d’urgence, les districts reporteront la question des exigences en matière de vaccins.

« Mais lorsque l’approbation finale sera délivrée et que les vaccins seront accessibles, je pense que la question sera de savoir quand mandater le vaccin COVID-19 et comment respecter ce mandat de manière cohérente. »

En d’autres termes, a déclaré Comegno, les districts devront éventuellement décider d’adopter les exigences en matière de vaccin COVID-19 dans le cadre de la responsabilité publique qu’ils ont de protéger les élèves, le personnel et les visiteurs de l’école.

Il y a tellement de tension entre la direction et les employés à propos de la réouverture des bâtiments que les districts vont probablement continuer sur la voie la plus légère: encourager les employés à se faire vacciner.

Si le vaccin était nécessaire – en particulier dans les endroits où les syndicats sont forts – et qu’un employé refusait, cela pourrait entraîner un grief et des litiges coûteux, a déclaré Michael Hartney, professeur au Boston College qui étudie les syndicats d’enseignants.

« Les défis pratiques et le recul politique rendraient tout mandat légal plus difficile qu’il n’en vaut la peine », a-t-il déclaré.

Plus d’enseignants sont éligibles aux vaccins

Le nombre d’enseignants éligibles aux vaccins ou se faisant vacciner par eux-mêmes augmente chaque jour, mais les chiffres récents sont difficiles à trouver.

Environ 18% des enseignants appartenant au plus grand syndicat national d’enseignants ont déclaré avoir été vaccinés, et 17% ont signalé des rendez-vous en attente au 3 février, selon une enquête de la National Education Association.

Depuis lors, davantage d’États ont annoncé que les enseignants sont éligibles, y compris le Tennessee, qui rendra les vaccins disponibles pour tous les éducateurs qui en souhaitent un à partir de lundi. La Louisiane vient également d’élargir la priorité des vaccins pour inclure les éducateurs.

Les enseignants individuels ont trouvé d’autres solutions créatives. Certains enseignants géorgiens ont traversé les frontières de l’État en Alabama pour des vaccins COVID-19, selon Georgia Public Broadcasting.

De retour à Phoenix, Ed Hermes, membre du conseil scolaire d’Osborn et parent, a déclaré que le district n’adopterait pas de politique de vaccination COVID-19 obligatoire pour le moment en raison des taux élevés de participation volontaire. Mais, a-t-il dit, le conseil pourrait revoir la question à l’automne, d’autant plus que le vaccin devient plus disponible et que de nouveaux enseignants sont embauchés.

«Nous ferons de notre mieux pour assurer la sécurité de nos enfants et de notre communauté», a déclaré Hermes.

