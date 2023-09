La plupart des dirigeants mondiaux présents à l’Assemblée générale de l’ONU trouvent une tendance commune à condamner l’invasion russe de l’Ukraine

Durant près de trois jours de discours des dirigeants du monde à l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, de nombreuses questions ont été abordées, mais outre le changement climatique, un sujet urgent semble avoir été universellement condamné : la guerre de la Russie en Ukraine.

Alors que plus de 80 dirigeants mondiaux se sont adressés à l’assemblée jusqu’à jeudi après-midi au siège de l’ONU à New York, beaucoup ont fait des remarques négatives sur le blocage des opérations militaires de Moscou en Ukraine voisine. Beaucoup ont soit nommément la Russie, fait référence à des conflits mondiaux non précisés, ou encore à l’incapacité de l’ONU à affronter Moscou ou ses dirigeants.

Dans son discours de mercredi, le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré que la Russie avait ramené en Europe « une guerre coloniale à l’ancienne ». La présidente slovaque Zuzana Čaputová a accusé les forces russes de commettre des crimes de guerre.

LA RUSSIE ASSASSINÉE PAR LE PM ALBANAIS APRÈS UNE TENTATIVE ÉCHOUE D’EMPÊCHER LE PRÉSIDENT UKRAINIEN ZELENSKYY DE NOUS PARLER

« Depuis plus de 570 jours, les forces russes tuent des civils ukrainiens innocents, kidnappent des enfants et détruisent des villes et villages », a-t-elle déclaré.

Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré que « l’agression de Moscou est une violation directe de la Charte des Nations Unies, à laquelle nous nous sommes tous engagés en aidant l’Ukraine ».

« Cela a exacerbé toutes ces crises de toutes sortes et détruit non seulement des milliers de vies humaines, mais aussi l’optimisme que nous pouvons reconstruire en mieux », a déclaré le président bulgare Rumen Radevn.

Le président letton Edgars Rinkevics a été encore plus direct : « La Russie doit assumer l’entière responsabilité juridique et financière de son agression », a-t-il déclaré. « Nous devons garantir l’entière responsabilité pour tous les crimes commis en Ukraine. Cela implique la responsabilité de la Russie en tant qu’Etat pour les violations du droit international. »

POURQUOI IL EST IMPORTANT POUR NOUS DE CONTINUER NOTRE SOUTIEN À L’UKRAINE

Mardi, le président Biden a demandé : « Si nous permettons que l’Ukraine soit divisée, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ? »

Les dirigeants de Pologne, du Portugal, de la Hongrie, de l’Uruguay, de la République tchèque et bien d’autres ont également pris part à la guerre. Beaucoup ont déclaré que le conflit mettait à rude épreuve la stabilité régionale et avait un impact sur les relations diplomatiques entre les nations.

La Russie a été presque universellement condamnée pour son invasion de février 2022. Depuis le début des combats, on estime que des milliers de personnes ont été tuées des deux côtés.

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était à New York pour s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU où il a plaidé en faveur d’une aide internationale pour aider son pays à repousser les forces russes. Il a également pris la parole à l’Assemblée générale.

Il a accusé la Russie d’utiliser la nourriture et l’énergie comme une arme pour enlever des enfants dans sa guerre contre son pays.

« Lorsque la haine est utilisée comme arme contre une nation, elle ne s’arrête jamais là », a-t-il déclaré. « Le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos vies, nos ressources en armes contre vous – contre l’ordre international fondé sur des règles. »

Mercredi, le Premier ministre albanais Edi Rama a dénoncé les tentatives russes visant à empêcher Zelensky de s’exprimer au Conseil de sécurité de l’ONU. Il souligne que l’ordre des interventions a été donné à l’avance et que toute objection aurait dû être soulevée au préalable.

LES TROUPES RUSSES SE RETRAIT DE LA FRONTIÈRE NORVÉGIENNE EN BAISSE DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE EN UKRAINE : OFFICIEL

« Je tiens à assurer à nos collègues russes et à tout le monde ici qu’il ne s’agit pas d’une opération spéciale de la présidence albanaise », a déclaré Rama, faisant référence aux termes utilisés par Moscou concernant son invasion en Ukraine.

En réponse, Vassily Nebenzia, l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU, a déclaré que l’Albanie avait placé ses « croyances politiques et idéologiques au-dessus des obligations » du conseil.

« Je dois dire que toutes ces conférences sur la violation des règles dans ce bâtiment sont un spectacle assez impressionnant », a répondu Rama. « Mais si vous répétez à plusieurs reprises que la violation ici concerne le fait que le président Zelensky s’exprime devant les membres du conseil, il existe une solution à cela. Si vous êtes d’accord, vous arrêtez la guerre et le président Zelensky ne prendra pas la parole. »

La Russie devrait monter sur le podium lors de l’Assemblée générale de samedi.

« L’Ukraine exerce son droit à l’autodéfense », a déclaré Zelensky. « Aider l’Ukraine avec des armes dans cet exercice, en imposant des sanctions et en exerçant une pression globale sur l’agresseur, ainsi qu’en votant pour les résolutions pertinentes, signifierait aider à défendre la Charte des Nations Unies. »

Les États-Unis ont fourni des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, qui a opposé une résistance plus dure que prévu. Les forces russes ont été décrites comme démoralisées, car des informations faisant état d’équipements défectueux et d’un manque de produits de première nécessité ont nui à leur capacité à conquérir leur voisin.

Bradford Betz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.