La plupart des dépenses en ligne jusqu’à présent cette année, selon Adobe

Des entreprises telles que Walmart, Target, Best Buy et Kohl’s ont proposé des démarques concurrentes cette semaine.

Cependant, Adobe ne compare pas l’extravagance de magasinage Prime Day de cette année à celle de l’année dernière, qui s’est déroulée en octobre. L’événement avait traditionnellement eu lieu en juillet jusqu’à ce que la pandémie de Covid oblige à un report. Et cette année, Amazon a modifié les offres un peu plus tôt afin que Prime Day tombe pendant ce qui est généralement une accalmie commerciale au deuxième trimestre.

Les ventes au cours des 24 premières heures de la mégavente d’Amazon, qui a débuté lundi à 3 heures du matin HE, devraient dépasser les 5,6 milliards de dollars, soit une croissance de 8,7 % d’une année sur l’autre, selon un indice suivi par Adobe Analytics, qui examine plus de 1 milliards de visites sur des sites de vente au détail aux États-Unis et plus de 100 millions d’articles dans 18 catégories de produits.

En savoir plus sur ce qu’Amazon et d’autres ont prévu pour les événements de vente de cette année :

Adobe a déclaré que les détaillants qui génèrent plus d’un milliard de dollars de revenus chaque année ont signalé une augmentation de 28% des ventes de commerce électronique lundi par rapport au même jour un an plus tôt, tandis que les petits détaillants réalisant moins de 10 millions de dollars de revenus annuels ont enregistré un 22 % ascenseur.

« Le premier jour de Prime Day a accéléré avec succès la dynamique des dépenses pour le commerce électronique aux États-Unis vers de nouveaux sommets, dans un environnement de vente au détail en ligne qui connaît déjà un niveau de croissance élevé en raison de la pandémie », a déclaré Jason Woosley, vice-président des produits et plateformes de commerce. chez Adobe.

Les remises les plus importantes trouvées sur le site Web d’Amazon lundi concernaient les jouets, a déclaré Adobe, avec des prix en baisse de 12% en moyenne. Les appareils électroménagers ont bénéficié d’une remise moyenne de 5,2%, tandis que l’électronique a baissé d’environ 3%, a déclaré Adobe.

La société a déclaré que les meilleures offres dans toutes les catégories de produits devraient arriver plus tard cette année pendant les vacances. Un certain nombre de marques ont choisi de ne réduire aucun produit cette semaine. Les maux de tête logistiques ont également exercé une emprise plus étroite sur les stocks et ont signifié que les détaillants ont moins de marchandises en stock à dévaloriser.

Les actions d’Amazon augmentaient de moins de 1% mardi matin. La capitalisation boursière de l’entreprise dépasse les 1,7 billion de dollars.