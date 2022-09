La plupart des démocrates ne veulent pas que Joe Biden se présente à nouveau – sondage – RT World News

Biden devance néanmoins l’ancien président Donald Trump dans un match revanche, selon l’enquête

Seul un tiers environ des démocrates et des indépendants à tendance démocrate (35%) souhaitent que le président Joe Biden se présente pour un second mandat en 2024, selon un sondage ABC News/Washington Post publié dimanche. Au moins 56 % ont déclaré qu’ils voulaient que le parti choisisse quelqu’un d’autre.

Les républicains et les indépendants de tendance républicaine, en revanche, favorisent légèrement l’ancien président Donald Trump (47%) par rapport aux autres candidats (46%).

Parmi les Américains en général, le soutien de Biden reste faible, avec seulement 39% des répondants approuvant ses performances au travail tandis que 53% désapprouvent. Il obtient le pire score sur l’économie, avec seulement 36% d’approbation de sa gestion de la question, et cela augure mal pour les démocrates avant même 2024, étant donné que 84% des électeurs considèrent l’économie comme un problème majeur influençant leur vote pour le Congrès.

Dans un match revanche Biden-Trump, Biden arrive en tête, remportant 48% des voix contre 46% pour Trump – mais si seuls les électeurs inscrits sont interrogés, les chiffres s’inversent, Trump arrivant en tête. Dans le même temps, 52% des personnes interrogées pensent que Trump devrait être accusé d’un crime concernant au moins une des enquêtes fédérales actuellement en cours contre lui.















Le sondage suggère que les élections de novembre offriront une victoire étroite aux républicains, avec 47% des électeurs inscrits favorisant le candidat républicain dans leur district de la Chambre contre 46% préférant le démocrate, un écart qui s’élargit à 51-46 lorsque seuls ceux qui ont dit qu’ils étaient susceptibles ou certains de voter sont pris en considération.

L’économie est le principal problème dans l’esprit des électeurs pour les élections de mi-mandat, les républicains étant considérés comme plus capables de le gérer avec une différence de 16 points. Les 76 % des électeurs qui considèrent l’inflation comme très importante font confiance aux républicains dans la même mesure. Alors que les démocrates menaient massivement les républicains à la confiance des électeurs sur les questions de l’avortement et du changement climatique, beaucoup moins d’électeurs considéraient celles de grande importance – seulement 62% et 50%, respectivement.

Même la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, semble moins enthousiaste à l’idée d’un deuxième mandat de Biden. Confrontée à l’échec du président à “s’engager” dans une autre course lors d’une récente interview de 60 Minutes, elle a fait de vagues éloges pour le président vieillissant – un 79 vif contre 82 – et a déclaré qu’elle était “ne pas aller en politique pour savoir si [Biden] devrait courir ou non. Selon certaines rumeurs, elle envisagerait le poste d’ambassadrice en Italie si son parti perdait le contrôle de la Chambre en novembre.