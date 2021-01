Éoliennes le long de l’Interstate-40 à Adrian, Texas, le 2 avril 2019. | Paul Harris / Getty Images

Une nouvelle enquête trouve un large soutien parmi les électeurs américains pour faire plus sur le changement climatique.

Une nouvelle étude a révélé un large soutien aux politiques énergétiques respectueuses du climat parmi les républicains et démocrates enregistrés.

L’étude, menée par les programmes de communication sur le changement climatique de l’Université de Yale et de l’Université George Mason, a interrogé près de 1000 électeurs inscrits de tous les horizons politiques – républicains, démocrates et indépendants – en décembre.

L’enquête a révélé que 53% des électeurs inscrits pensent que le réchauffement climatique devrait être une priorité élevée ou très élevée pour le président et le Congrès, tandis que 66% pensent de même pour le développement de sources d’énergie propres.

Les démocrates et les républicains ont également largement soutenu huit politiques énergétiques qui aideraient à lutter contre le changement climatique.

Les deux politiques les plus populaires consistaient à offrir des réductions d’impôts pour l’achat de panneaux solaires ou de véhicules écoénergétiques et à financer la recherche sur les énergies renouvelables, avec 82% d’approbation parmi tous les électeurs.

Alors que les deux propositions ont recueilli près de 90% d’approbation, ou plus chez les démocrates, les chiffres des républicains conservateurs étaient nettement inférieurs, à environ 60% d’approbation à la fois pour les réductions d’impôts et la recherche sur les énergies renouvelables.



Politique et réchauffement climatique, décembre 2020



L’utilisation des terres publiques pour la production d’énergie renouvelable était également populaire, avec 80 pour cent de tous les électeurs inscrits interrogés soutiennent la mesure.

Les politiques axées sur la réglementation de l’industrie ont été légèrement moins soutenues. Les deux tiers des répondants ont soutenu que les entreprises de combustibles fossiles paient une taxe sur le carbone et utilisent cet argent pour réduire d’autres taxes, mais la mesure n’a reçu que 41% d’approbation parmi les républicains conservateurs.

Les chiffres étaient encore plus bas parmi les républicains conservateurs lorsqu’il s’agissait d’exiger des services publics d’électricité qu’ils obtiennent leur énergie à partir de sources 100% renouvelables d’ici 2035, avec seulement 28% de soutien.

La décarbonisation – éliminant toute pollution par le carbone provenant du charbon, du pétrole et du gaz – a été approuvée par environ les deux tiers des électeurs américains. Mais il convient également de noter que parmi les républicains modérés, le soutien à cette politique était juste au-dessus de 50% et a chuté à 29% pour les plus conservateurs.

L’enquête est une bonne nouvelle pour l’agenda climatique de Biden

Ce dernier sondage fait partie d’une tendance plus large qui montre que les Américains sont de plus en plus préoccupés par le changement climatique et intéressés par des politiques pour y faire face.

En avril, lors de la première vague de la pandémie de coronavirus, les chercheurs de l’université de Yale et George Mason ont découvert que «73% des Américains, un record, pensent que le réchauffement climatique est en train de se produire». Dans la même étude, les deux tiers se disent au moins «quelque peu inquiets» du changement climatique.

Le rapport a apaisé les craintes que le public ait une «réserve limitée d’inquiétude», ce qui empêcherait les gens de s’inquiéter de deux crises en même temps.

Biden a déclaré qu’il prévoyait de rejoindre l’accord de Paris sur le climat le premier jour de sa présidence. Selon les résultats de l’enquête, 75% de tous les électeurs – 95% du total des démocrates et 55% des républicains – soutiendraient le plan de Biden.



Politique et réchauffement climatique, décembre 2020



Une fois au pouvoir, le plan climatique de Biden appelle à la décarbonisation du secteur électrique américain d’ici 2035. Il a également prévu de réaliser des émissions nettes nulles d’ici 2050, pierre angulaire de sa campagne. Selon cette étude, environ les deux tiers des électeurs inscrits seraient d’accord avec de telles politiques, signalant une bonne nouvelle pour les objectifs climatiques de l’administration Biden.

Ainsi, bien qu’il existe des preuves que le changement climatique est toujours un problème de division, il est également de plus en plus évident que les politiques respectueuses du climat et l’action contre le changement climatique bénéficient d’un soutien bipartisan.