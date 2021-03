Ainsi, le défilé de la Saint-Patrick à Chicago a été annulé, encore ; le défilé à Boston annulé, encore ; celui de Philadelphie, annulé, encore . Le défilé à New York, avec l’intention de conserver sa distinction en tant que plus ancien défilé ininterrompu de la Saint-Patrick dans le monde, sera une fois de plus en grande partie cérémonial et très discret, avec un petit groupe marchant sur la Cinquième Avenue à une heure inopinée très tôt le matin – c’est-à-dire si la ville et l’État approuvent de faire quoi que ce soit.

