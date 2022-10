La plupart des décès liés aux drogues toxiques sont désormais dus au tabagisme. Les défenseurs demandent quand la Colombie-Britannique s’adaptera à cette réalité

L’année dernière, jusqu’à trois quarts des personnes tuées par l’approvisionnement en drogues toxiques de la Colombie-Britannique dans certaines parties de la province avaient fumé – et non injecté – leur dose mortelle, selon les chiffres du service des coroners.

Mais dans certaines régions de la Colombie-Britannique qui ont connu les taux les plus élevés de décès par inhalation, les toxicomanes n’avaient accès à aucun site de consommation supervisée ou de prévention des surdoses qui permette de fumer.

Les chiffres de 2021 du BC Coroners Service montrent que la grande majorité des décès liés à la drogue illicite dans chaque Zone de prestation de services de santé dans la province ont été causées par le tabagisme, atteignant des sommets de 74 % dans le nord de l’intérieur et de 68 % à Kootenay Boundary.

Pendant ce temps, en juillet, seuls 13 des 42 sites de consommation surveillés en Colombie-Britannique autorisent le tabagisme, et ils sont principalement regroupés sur la côte sud et l’île de Vancouver. Il n’y en a pas à l’est d’Abbotsford ou au nord de Campbell River.

Les statistiques mises à jour sur le mode de consommation ont été obtenues par la conseillère en politique sur les drogues Karen Ward, qui les a décrites comme “exaspérantes” compte tenu du manque de services de réduction des méfaits pour les personnes qui inhalent leurs drogues.

“C’est tellement prévisible tragique et triste”, a-t-elle déclaré.

“Tout ce que je veux, c’est une politique antidrogue basée sur la réalité et une réponse d’urgence basée sur la réalité. À ce stade, j’en ai eu avec des experts qui n’ont aucune idée de ce qui se passe.”

Les effets salvateurs d’un lieu sûr et surveillé pour consommer de la drogue sont remarquables. Selon les chiffres de la province, il n’y a eu aucun décès dans les sites de prévention des surdoses et de consommation supervisée entre janvier 2017 et juillet 2022, malgré 3,2 millions de visites pendant cette période.

Mais ces sites sont encore largement destinés aux personnes utilisant des aiguilles.

Comme le souligne Ward, la tendance à s’éloigner de l’utilisation de drogues injectables est évidente depuis des années.

Le dernier rapport public du coroner dit que le tabagisme est le mode de consommation le plus courant dans les décès liés aux drogues toxiques en Colombie-Britannique depuis 2017, augmentant régulièrement pour atteindre 56 % à l’échelle de la province en 2020. Seulement 19 % des décès en 2020 ont été causés par des drogues injectées.

Fermeture d’un site de tabagisme surveillé à Prince George

La zone de prestation de services de santé de l’intérieur du nord, qui a enregistré le taux le plus élevé de décès dus aux drogues fumées, comprend Prince George.

La ville du nord brièvement eu un site de consommation supervisée qui a permis de fumer l’année dernière, grâce à la Pounds Project Society.

Le directeur exécutif Jordan Stewart l’a décrit comme “un petit hangar à fumée que nous pourrions mettre devant notre porte arrière”, mais a déclaré qu’il avait été fermé en raison de problèmes de réglementation liés au tabagisme près des prises d’air et à la sécurité incendie.

Stewart dit qu’elle ne reproche pas aux employés de la ville de faire leur travail, mais c’est quand même décevant.

“Il peut être décourageant de faire le travail jour après jour et de reconnaître qu’il existe encore ces énormes lacunes, même si nous avons fait de notre mieux pour fournir des services qui répondent aux besoins des personnes que nous servons. ,” dit-elle.

Jordan Stewart, directeur exécutif de la Pounds Project Society, a déclaré qu’un site de consommation surveillée pour les fumeurs à Prince George avait été fermé en raison de problèmes de réglementation. (Andrew Kurjata/CBC)

Stewart a estimé que plus de la moitié des surdoses auxquelles le personnel du Pound Project répond se produisent à l’extérieur du bâtiment et, dans la plupart des cas, elles impliquent des personnes qui ont fumé leurs drogues.

Elle a déclaré que son organisation avait été invitée à revoir l’idée d’un site de tabagisme supervisé en collaboration avec les autorités locales, mais le problème est tout simplement trop important pour être résolu au cas par cas comme celui-ci.

“C’est un besoin si énorme face à un problème si énorme que la solution ne peut pas être laissée à de petites organisations… qui se frayent un chemin à travers cette crise, essayant de fournir des services vitaux”, a-t-elle déclaré. a dit.

“On ne peut pas s’attendre à ce que nous trouvions une solution à ce problème par nous-mêmes.”

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, n’était pas disponible pour une entrevue mardi, mais elle a défendu la réponse de la province dans une déclaration écrite, affirmant que le gouvernement “a rapidement intensifié les mesures de prévention des surdoses et de réduction des méfaits”.

Son ministère a déclaré à CBC que les régies régionales de la santé s’efforcent d’ouvrir davantage de services de prévention des surdoses qui autorisent le tabagisme, mais qu’il existe des défis, notamment une ventilation adéquate et l’exposition à la fumée secondaire.

Selon le ministère, les seuls sites qui offraient des services d’inhalation en juillet comprenaient :