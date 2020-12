Kelly Long, vice-provost de l’école pour les affaires de premier cycle, a déclaré qu’il était clair que de nombreux étudiants éprouvaient des difficultés dans les cours, qui sont principalement en ligne, souvent à cause de situations à la maison loin d’être idéales.

Après de nombreuses réunions et de nombreuses délibérations, l’État du Colorado a annoncé ce mois-ci que ses 25 000 étudiants de premier cycle pourraient passer à une note satisfaisante ou insatisfaisante après les examens finaux s’ils n’étaient pas satisfaits de leurs notes dans une classe particulière.

Après un semestre de printemps au cours duquel la plupart des universités américaines ont adopté une forme de système de notation réussite / échec, ou même complètement aboli les notes, la grande majorité prévoyait de ramener des notes normales cet automne. Mais alors que la pandémie a continué de perturber les campus et de déraciner la vie des étudiants, au moins certains retournent aux jours plus cléments du printemps.

Le Dr Long a déclaré que l’État du Colorado avait consulté d’autres universités et constaté que de nombreux administrateurs se demandaient également s’ils avaient sous-estimé l’impact de la pandémie. «Nos institutions homologues commençaient à revoir la question», a-t-elle déclaré. Mais jusqu’à présent, peu ont fait des annonces similaires.

«Nous croyons que les notes ont un sens», a déclaré Justin Anderson, un porte-parole à Dartmouth, qui a adopté un système de réussite / échec au printemps, mais est revenu aux notes par lettre cet automne.

Mais au MIT, l’une des écoles les plus rigoureuses du pays, les administrateurs ont continué à être accommodants. Les étudiants qui reçoivent une note inférieure à C dans un cours du semestre d’automne ne verront pas cette classe apparaître sur leur relevé de notes, à moins qu’ils ne choisissent de le faire. Dans une lettre aux étudiants le 30 novembre, Rick Danheiser, le président de la faculté, a déclaré que la politique se poursuivrait au printemps et que l’école pourrait revenir à un système de «réussite» si les conditions se détérioraient.