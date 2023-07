La plupart des codeurs externalisés en Inde partiront dans 2 ans

En Inde, a déclaré Mostaque, « les codeurs externalisés jusqu’aux programmeurs de niveau trois disparaîtront d’ici un an ou deux, alors qu’en France, vous ne licencierez jamais un développeur ».

Cela est dû en grande partie aux différentes règles et réglementations dans le monde. Les pays dotés d’une législation du travail plus stricte, comme la France, seront moins susceptibles de voir un tel impact, par exemple.

« Si vous faites un travail devant un ordinateur et que personne ne vous voit jamais, cela a un impact considérable, car ces modèles sont comme des diplômés vraiment talentueux. »

Mostaque, lors d’un appel avec des analystes d’UBS, a déclaré que la plupart des codeurs externalisés du pays perdront leur emploi car les effets de l’IA signifient qu’il est désormais possible de développer des logiciels avec beaucoup moins de personnes.

La plupart des programmeurs externalisés en Inde verront leurs emplois supprimés d’ici un an ou deux, a déclaré Emad Mostaque, PDG de Stability AI.

Le deuxième plus grand pays d’Asie est un emplacement de choix pour les entreprises qui externalisent les emplois de back-office et d’autres rôles à l’étranger. Les géants de la technologie de la Silicon Valley, les banques de Wall Street, les compagnies aériennes et les détaillants sont tous des clients des entreprises d’externalisation indiennes.

Services de conseil Tata (TCS), une multinationale indienne de services informatiques et de conseil, est le plus grand fournisseur d’externalisation du pays. D’autres incluent Infosys et Wipro .

TCS a misé gros sur l’IA générative, s’engageant à former plus de 25 000 ingénieurs sur la technologie via le service Azure Open AI de Microsoft pour « aider les clients à accélérer leur adoption de cette puissante nouvelle technologie ».

Dans une interview accordée à CNBC jeudi, le PDG de TCS, N. Ganapathy Subramaniam, a déclaré que la société avait commencé à adopter une approche « machine d’abord » pour la livraison de projets il y a environ quatre ans et cela a montré comment l’IA aura un « impact énorme sur la façon dont nous fonctionnons ». et la façon dont nous faisons les choses. »

L’IA générative, a déclaré Subramaniam, « vient de la faire progresser de quelques années ».

Mostaque a réitéré une déclaration précédente qu’il avait faite en disant qu’il n’y aurait « plus de programmeurs » dans cinq ans – cependant, il a mis en garde cela pour dire qu’il parlait des codeurs au sens traditionnel.

« Pourquoi devriez-vous écrire du code là où l’ordinateur peut mieux écrire du code ? Lorsque vous déconstruisez la programmation, des tests de bogues aux tests unitaires en passant par l’idéation, une IA peut le faire, mais mieux », a déclaré Mostaque.

« Mais cela ne le fera pas automatiquement, ce seront des » copilotes « de l’IA », a déclaré Mostaque. « Cela signifie que moins de personnes sont nécessaires pour la programmation classique, mais sont-elles nécessaires pour d’autres choses ? C’est la question et c’est l’équilibre que nous devons comprendre, car différents domaines sont également affectés différemment. »

