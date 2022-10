La plupart des chaînes d’épicerie nationales échouent au test d’antibiotiques dans la viande

12 octobre 2022 — Les trois quarts des plus grandes chaînes d’épicerie aux États-Unis ne parviennent pas à limiter l’utilisation d’antibiotiques dans leur viande fraîche de marque maison, contribuant ainsi à la propagation de la résistance aux antibiotiques.

C’est selon un nouveau rapport, “Superbugs in Stock”, produit par les membres d’une coalition de groupes de santé publique, de protection des animaux et de consommateurs connue sous le nom d’Antibiotics Off the Menu. Parmi les principaux détaillants alimentaires du pays, Target s’en est le mieux tiré, mais même s’il n’a reçu qu’une note C.

Environ la moitié de la viande fraîche vendue dans ce pays est achetée dans les magasins.

“Cela signifie que l’industrie de l’épicerie a un impact potentiellement majeur sur la façon dont les antibiotiques sont utilisés dans la production de viande”, explique Matthew Wellington, directeur des campagnes de santé publique chez US PIRG, membre de la coalition. “Ce rapport montre un besoin urgent de plus de progrès dans le secteur de l’épicerie.”

Un bulletin pour les supermarchés

Depuis 6 ans, la coalition se concentre sur les restaurants, avec un rapport annuel sur les pratiques des grandes chaînes de restauration rapide et décontractée. À la suite de ces rapports, plusieurs chaînes ont annoncé des changements à leurs politiques, mais toutes n’ont pas suivi.

“Nous avons vu qu’il y avait des progrès avec les chaînes de restaurants, nous voulions donc regarder l’autre endroit où les gens obtiennent la plupart de leur nourriture”, explique Steven Roach du Food Animal Concerns Trust, auteur principal du rapport. “Et après la pandémie, où il y avait eu un passage des gens qui mangeaient au restaurant à manger à la maison, nous avons pensé qu’il était temps de regarder les chaînes d’épicerie.”

Roach et ses co-auteurs ont recueilli des informations sur les politiques des chaînes de supermarchés en matière d’utilisation d’antibiotiques dans le poulet, la dinde, le porc et le bœuf de marque maison grâce à une enquête ainsi qu’à des sites Web d’entreprises et à des documents publiés. Ils ont attribué des points pour divers critères de notation – des choses comme avoir une politique publique significative et transparente liée au bien-être animal, l’application de cette politique et l’utilisation de la vérification par un tiers.

Leurs conclusions n’inspirent pas vraiment confiance. Sur la douzaine de grands détaillants en alimentation aux États-Unis, huit ont reçu une note F, avec 10 points ou moins sur 100 possibles. Ce groupe comprend Kroger, Walmart et Albertsons, trois des cinq épiciers les mieux rémunérés aux États-Unis. des entreprises défaillantes vendent de la viande de marque maison étiquetée «élevée sans antibiotiques», aucune n’a de politiques solides pour couvrir l’ensemble de leur gamme de viande fraîche de marque maison.