La plupart des candidats qui courent sur le crime n’ont pas beaucoup de pouvoir pour le résoudre

Avec cette solution sur la table, le Conseil de la justice pénale a publié plus tôt cette année un rapport sur les actions concrètes qui pourraient réduire la violence maintenant, toutes destinées aux autorités locales. Une tactique centrale consiste à identifier le petit sous-ensemble de résidents et de lieux qui génèrent l’essentiel de la violence, un schéma qui se produit dans toutes les villes. Les responsables peuvent ensuite cibler ces zones avec des ressources policières, des travailleurs de proximité, des programmes municipaux et des partenariats communautaires.

“Les preuves les plus solides concernent la focalisation sur les concentrations”, a déclaré M. Stephens, y compris les crimes qui victimisent une petite concentration de personnes. “Ce que vous essayez de faire, c’est d’adapter votre réponse à votre compréhension de ce qui contribue au problème.”

Cela peut signifier modifier les schémas de circulation dans des rues spécifiques ou offrir des programmes de thérapie comportementale à des résidents particuliers. Ce niveau de spécificité n’est pas quelque chose sur lequel on s’attendrait à ce qu’un sénateur ou un gouverneur en sache beaucoup : cette intersection, cette famille, cette appartement avec portes non sécurisées.

Les responsables locaux, quant à eux, supervisent de nombreux leviers auxquels les électeurs ne pensent peut-être pas comme faisant partie de la politique en matière de criminalité – qu’il s’agisse de l’éclairage public, des écoles publiques, des programmes d’emplois d’été, des services de loisirs ou des programmes de logement. Et ils exercent le plus d’influence sur d’autres types de désordres, comme les ordures non nettoyées, les graffitis et les propriétés vacantes, qui peuvent façonner le sentiment de malaise que les électeurs associent à leurs peurs du crime.

Ces autres outils sont “extrêmement importants”, a déclaré Art Acevedo, ancien chef de la police à Houston, Austin et Miami. Il a donné comme exemple l’éducation pré-K, citant la plus grande probabilité que les élèves qui finissent par abandonner l’école aillent en prison.

M. Acevedo a déploré les politiciens nationaux qui parachutent dans les communautés après des fusillades de masse, offrent des prières et aucune législation, tandis que la police locale et les élus font face à ces familles et gèrent la violence quotidienne.

“Quand il s’agit d’en être le plus proche et de se concentrer sur une bonne politique – plutôt que sur une bonne politique – ce sont ces responsables locaux”, a-t-il déclaré.