La plupart des cancers non détectés lors des dépistages

15 décembre 2022 — Seulement 14,1 % des cas de cancer aux États-Unis sont diagnostiqués grâce aux tests de dépistage recommandés, selon un nouveau rapport.

Au lieu de cela, la plupart des cancers sont découverts lorsque quelqu’un consulte un médecin pour autre chose, selon les informations publiées par l’organisation de recherche à but non lucratif. NORC à l’Université de Chicago.

« J’ai été choqué que seulement 14 % des cancers soient détectés par dépistage. Je pense que pour beaucoup de gens, on parle tellement de dépistage du cancer qu’on imagine que c’est comme ça que tous les cancers sont diagnostiqués. Nous parlons tout le temps de mammographies et de coloscopies », a déclaré Caroline Pearson, auteur du rapport et vice-présidente principale de l’organisation, sur CNN.

Seuls les cancers du sein, du col de l’utérus, colorectal et du poumon ont des dépistages recommandés par le US Preventive Services Task Force. Parmi ceux-ci, voici les pourcentages de cancers découverts par dépistage :

61% des cancers du sein

52% des cancers du col de l’utérus

45% des cancers colorectaux

3% des cancers du poumon

Le rapport a également partagé des informations sur le cancer de la prostate, bien que le dépistage ne soit pas largement recommandé. Le rapport suggère que les dépistages détectent 77 % des cancers de la prostate.