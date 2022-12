La plupart des Canadiens pensent qu’il pourrait y avoir une récession en 2023 : sondage

Neuf Canadiens sur 10 croient qu’il pourrait y avoir une récession en 2023, selon un nouveau sondage national, et quatre sur 10 la qualifient de « probable ».

Un nouveau sondage mené par Nanos Research pour le compte de CTV News a demandé à plus de 1 000 Canadiens s’ils pensaient qu’il était probable que le Canada connaisse une récession l’année prochaine.

La grande majorité a répondu que c’était « plutôt probable » (44 %) ou « probable » (42 %).

Moins d’un pour cent estimaient qu’une récession l’année prochaine n’était «pas probable», tandis qu’environ 7% ont déclaré qu’elle était «quelque peu probable» et 6% n’étaient pas sûrs.

Cette enquête intervient après qu’un rapport de la Banque Royale du Canada a prédit en octobre que le Canada pourrait se diriger vers une récession dès le premier trimestre de 2023.

Ce même rapport a révélé que le ménage canadien moyen pourrait perdre 3 000 $ de pouvoir d’achat l’année prochaine. Une myriade de facteurs contribuent à cette menace de récession, selon les experts, le refroidissement des marchés du logement et les niveaux de chômage montrant l’affaiblissement de notre économie.

L’inflation élevée a été un problème récurrent en 2022, les prix des produits d’épicerie ayant grimpé à un rythme jamais vu depuis des décennies au cours des derniers mois, selon Statistique Canada.

COMMENT VARIENT LES PERSPECTIVES CANADIENNES

Bien qu’une forte majorité de Canadiens prédisent une récession potentielle, selon ce nouveau sondage, ces résultats n’étaient même pas généralisés.

Les hommes étaient légèrement plus susceptibles de répondre qu’une récession était quelque peu probable/probable, à 88 % contre 85 % des femmes, bien que les mêmes 7,5 % d’hommes et de femmes pensaient qu’elle était quelque peu improbable/probable.

Répartis en tranches d’âge, les personnes âgées de 35 à 54 ans étaient les plus susceptibles de croire qu’une récession s’annonçait en 2023, 90,4 % ayant répondu probable/plutôt probable, comparativement à 88,4 % des personnes âgées de 18 à 34 ans, et 82,6 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

La différence était plus marquée en ce qui concerne le pourcentage de répondants qui pensaient qu’une récession était quelque peu improbable/improbable, les pourcentages augmentant avec l’âge des répondants. Seulement 2,7 % des 18 à 34 ans pensaient qu’une récession en 2023 était au moins quelque peu improbable, contre 6,5 % des 35 à 54 ans et 11,3 % des 55 ans et plus.

Les taux de ceux qui ont répondu qu’une récession était au moins quelque peu probable étaient relativement uniformes dans toutes les provinces, 87 à 88 % des provinces de l’Atlantique, du Québec et de l’Ontario ayant choisi cette option.

Environ 84 % des répondants des Prairies et 84,9 % des répondants de la Colombie-Britannique ont répondu qu’ils croyaient qu’une récession en 2023 était au moins assez probable.

MÉTHODOLOGIE



Nanos a mené une enquête aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 025 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, entre le 27 et le 29 novembre 2022, dans le cadre d’une enquête omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.



Personnes appelées au hasard en utilisant la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels.



La marge d’erreur de cette enquête est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.



Remarque : Les graphiques peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis.