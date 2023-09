La plupart des Canadiens ne veulent pas prendre leur retraite. Voici pourquoi

Alors que l’été touche à sa fin et que de nombreux Canadiens retournent au travail — s’ils ont eu la chance de prendre des vacances — certaines personnes d’un certain âge se demandent peut-être quand elles devraient activer leur réponse d’absence du bureau de façon permanente.

Même si l’idée de la retraite séduit certains, selon un récent rapport de Statistique Canada, la plupart des Canadiens préféreraient continuer à travailler .

Le rapport, publié le 1er août, indique que plus de la moitié des personnes qui envisagent de prendre leur retraite continueraient de travailler si elles pouvaient le faire à temps partiel ou si leur travail était moins stressant ou exigeant.

Les raisons pour lesquelles ils continuent à travailler sont variées, allant des préoccupations financières à des questions d’objectif plus profondes.

Louis Primavera, psychologue agréé et auteur de Le labyrinthe de la retraiteaffirme que les personnes qui prennent leur retraite commencent souvent de manière très positive, mais peuvent commencer à se sentir perdues après un certain temps.

« Le travail crée une identité pour nous », a déclaré Primavera à Shelley Joyce, animatrice de l’émission CBC. Aube du jour Kamloops. « Cela crée un système social pour nous. »

Même si la retraite peut sembler idyllique, le psychologue Louis Primavera affirme que certaines personnes ne s’adaptent jamais au manque de structure et d’interaction sociale qui l’accompagne parfois. (Shutterstock / Images d’affaires de singes)

Environ 30 pour cent des gens ne s’adaptent jamais à la retraite, a-t-il déclaré, ajoutant que les personnes âgées qui ont pris leur retraite utilisent beaucoup plus d’antidépresseurs.

Mais il existe certains points communs parmi ceux qui prennent une bonne retraite, a déclaré Primavera, notamment la création d’un horaire, la découverte d’un nouveau sentiment d’identité et la retraite en même temps qu’un partenaire ou un conjoint.

La retraite « une expérience très émouvante »: ancien animateur de radio

Rick Cluff, animateur de longue date de CBC Radio Vancouver, connaît bien les changements qui surviennent après une carrière bien remplie. Pendant plus de 20 ans, Cluff se levait à 3 heures du matin pour accueillir La première édition.

« C’est une expérience très émouvante de dire au revoir à quelque chose que vous faites depuis si longtemps », a déclaré Cluff. Aube du jour Kamloops. « L’excitation, l’électricité d’aller travailler tous les jours me manquent. »

Après des années passées à exercer un travail qu’il aimait, à interviewer tout le monde, des premiers ministres aux propriétaires de dépanneurs, Cluff a déclaré que la retraite n’était pas facile.

Rick Cluff, animateur de longue date de The Early Edition, quelques minutes avant de signer sa dernière diffusion en 2017. (Christer Waara/CBC)

Cluff a pris sa retraite en 2017, à l’âge de 68 ans. Il a déclaré qu’un facteur important dans sa décision était de subir un pontage cardiaque.

« Lorsque vous prenez votre retraite, c’est la première étape pour faire face à votre propre mortalité », a-t-il déclaré. « Vous commencez à penser au nombre d’étés qu’il vous reste et à ce que vous voulez en faire. »

Selon Statistique Canada, la santé est l’un des principaux facteurs à prendre en considération lorsqu’on décide du moment de prendre sa retraite.

Un quart des hommes et des femmes retraités ont déclaré que leur santé – la leur ou celle de leur conjoint – était le principal facteur ayant contribué à leur décision de prendre leur retraite.

Statistique Canada affirme que les personnes qui prennent leur retraite pour des raisons de santé ou d’invalidité sont plus susceptibles d’avoir arrêté de travailler à un plus jeune âge.

Le facteur argent

L’argent, et suffisamment d’argent, est bien sûr une préoccupation majeure pour beaucoup. Avec des coûts quotidiens qui augmentent, certains retraités sont confrontés à des choix difficiles ces jours.

Plus de la moitié des Canadiens encore sur le marché du travail après l’âge de 60 ans le sont par nécessité et non par choix, selon une Enquête sur la population active de Statistique Canada en 2022. Elle cite les dépenses essentielles et l’inadmissibilité à la pension comme principales raisons pour lesquelles les gens continuent de travailler.

Selon ce même rapport, plus d’un tiers des hommes et un quart des femmes ont déclaré que les finances étaient le principal facteur déterminant leur retraite.

Rubina Ahmed-Haq, chroniqueuse en finances personnelles, a déclaré Aube du jour Kamloops qu’avoir suffisamment d’argent pour prendre sa retraite est une véritable préoccupation pour de nombreuses personnes – mais elle met en garde contre la réflexion du tout ou rien.

Rubina Ahmed-Haq, experte en finances personnelles, affirme que la littératie financière n’est pas difficile, mais que les gens doivent prendre le temps d’apprendre. (Soumis)

À mesure que les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé, a déclaré Ahmed-Haq, beaucoup sont capables de trouver d’autres utilisations à leurs compétences et de continuer à travailler à d’autres titres.

« Sortez du tumulte du lundi au vendredi, de neuf heures à cinq heures – c’est ce que les gens veulent quitter, pas nécessairement le travail », a-t-elle déclaré.

« J’ai pris ma retraite 3 fois »

Ce fut le cas de Tony Dufficy, qui a travaillé pour le district scolaire de Kamloops pendant 31 ans avant de prendre sa retraite en 2003.

« J’étais vraiment prêt à prendre ma retraite », a déclaré Dufficy dans un café de Kamloops, assis aux côtés d’autres cyclistes vêtus de spandex de son âge. « Mais quand j’ai pris ma retraite, j’ai su que je devais faire quelque chose. »

Dufficy a ensuite travaillé pour une organisation à but non lucratif de développement international, parcourant le monde pendant 15 ans. Il a également enseigné les premiers secours pendant encore 10 ans.

« J’ai pris ma retraite trois fois », a déclaré Dufficy à Joyce.