La plupart des Canadiens ne sont pas au courant de l’attentat à la bombe contre Air India, le pire attentat terroriste de l’histoire du Canada, selon un sondage

Vendredi marque un sombre anniversaire pour le Canada, mais un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid montre que c’est un anniversaire dont la plupart des Canadiens ne sont même pas conscients.

Le 23 juin marque le 38e anniversaire de l’attentat à la bombe contre le vol 182 d’Air India en 1985, qui a fait 329 morts, dont 280 citoyens canadiens.

Le vol Montréal-Londres a explosé au large des côtes irlandaises, faisant de l’attentat à la bombe l’incident terroriste le plus meurtrier de l’histoire du Canada.

Une autre bombe, destinée à attaquer un autre vol, a tué deux bagagistes lorsqu’elle a explosé à l’aéroport international de Narita à Tokyo, portant à 331 le nombre total de vies perdues dans l’attaque.

Le sondage a interrogé 1 548 Canadiens membres du forum Angus Reid entre le 19 et le 21 juin et a révélé que neuf personnes interrogées sur 10 ont déclaré qu’elles n’avaient que peu ou pas connaissance de l’incident.

Seul un sur cinq a déclaré être conscient que l’incident était le pire acte de terrorisme de l’histoire du pays, et plus de la moitié des moins de 35 ans ont déclaré n’avoir jamais entendu parler de l’attentat.

REGARDER | Les familles des victimes des vols d’Air India demandent toujours des réponses 20 ans plus tard : L’attentat d’Air India, 20 ans après À l’occasion de l’anniversaire de la chute d’Air India, les familles des victimes continuent de chercher des réponses.

« C’est à la fois surprenant et pas surprenant. D’une part, les attentats à la bombe contre Air India au cours des dernières années ont été recadrés ou rebaptisés comme la pire rencontre du Canada avec le terrorisme », a déclaré Angela Failler, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la culture et la mémoire publique, et coéditrice du livre Se souvenir d’Air India : L’art du deuil public.

« Donc, de ce point de vue, il est surprenant que la plupart ou de nombreux Canadiens ne reconnaissent pas les attentats à la bombe contre Air India ou n’aient qu’une très vague compréhension des événements. »

Le Canada a traité l’attaque comme un événement étranger

Un peu plus du quart des personnes interrogées par Angus Reid ont déclaré que le Canada n’en avait pas fait assez pour commémorer la tragédie.

Alors qu’un mémorial aux victimes a été construit en 1986 à Ahakista, en Irlande, près de l’endroit où l’avion a été abattu, il faudra plus de 20 ans avant qu’un mémorial ne soit construit au Canada.

REGARDER | Mémorial à Montréal dédié aux victimes du vol 182 d’Air India : Extraits du discours du premier ministre Stephen Harper lors du dévoilement d’un mémorial national à Montréal aux victimes des attentats à la bombe de 1985

Le gouvernement fédéral a été critiqué dans les années qui ont suivi l’attaque pour l’avoir traité comme un événement étranger, bien qu’il ait été prétendument planifié sur le sol canadien et ait tué des centaines de citoyens canadiens.

En fait, le premier ministre de l’époque, Brian Mulroney, a appelé le président indien Rajiv Gandhi pour exprimer ses condoléances pour la perte de l’Inde.

« Les suspects et la majorité des personnes tuées dans les attentats à la bombe étaient des Canadiens d’origine sud-asiatique, et il y avait une déconnexion en termes de mémoire publique nationale reconnaissant qu’il s’agissait de Canadiens », a déclaré Failler.

« Il y avait une sorte de distanciation que les autorités publiques ont instaurée à l’époque, et par conséquent, les attentats à la bombe ont été considérés comme un événement étranger pendant assez longtemps – et je pense que cela persiste en fait aujourd’hui même s’ils ont été recadrés comme les pires du Canada. rencontre avec le terrorisme. »

Tragédie « dans notre propre arrière-cour »

Certaines familles des victimes ont également critiqué la façon dont le gouvernement canadien a réagi à la tragédie à l’époque.

« Ils ont souligné qu’ils ne recevaient pas le genre de soutien ou d’attention du gouvernement canadien auquel ils se seraient attendus », a déclaré Amber Dean, co-rédactrice en chef de En souvenir d’Air India.

REGARDER | L’attaque d’Air India aurait pu être stoppée, selon un rapport : L’échec du gouvernement canadien et de ses agences à empêcher l’attentat à la bombe d’Air India a été qualifié d ‘«inexcusable», rapporte Terry Milewski de la CBC

« Et [they’ve] depuis souligné, maintes et maintes fois, que l’événement n’a tout simplement pas infiltré la mémoire publique canadienne ou le deuil public de la manière dont nous nous attendrions à ce qu’un événement de cette ampleur, et la perte massive qu’il représente, ait enregistré. «

Krishna Bhat, dont l’épouse Mukhta et le fils de neuf ans Deepak sont morts dans l’attentat à la bombe, a déclaré à la commission d’enquête qu’il estimait que l’ancien Premier ministre Brian Mulroney ne semblait pas reconnaître que la tragédie s’était produite « dans notre propre arrière-cour ».

Jagit Grewal est photographiée en juin 2010 montrant son petit-fils, Devin Grewal, où se trouvent les noms de son mari et de son grand-père, Daljit Singh Grewal, sur un monument en l’honneur de ceux qui sont morts dans l’attentat d’Air India. (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

« Hélas, quelle tournure d’ironie. Ne sommes-nous pas Canadiens? Ces enfants talentueux, dont un cher Deepak, n’étaient-ils pas l’avenir du Canada? » il a dit.

Les familles et les membres de la communauté se réuniront vendredi à 18 h 30 au Mémorial d’Air India dans le parc Stanley de Vancouver pour se souvenir de leurs proches.