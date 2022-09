OTTAWA –

Un nouveau sondage suggère que même si de nombreux Canadiens prévoient de regarder les funérailles de la reine Elizabeth II la semaine prochaine, la grande majorité n’a pas été personnellement touchée par son décès et ne ressent aucun attachement à la monarchie.

Le sondage de Léger et de l’Association d’études canadiennes a également révélé que si certains Canadiens sont heureux que le roi Charles III accède au trône et d’autres non, la plupart sont largement indifférents au nouveau chef d’État du Canada.

Les résultats, qui sont basés sur un sondage en ligne auprès de 1 565 Canadiens interrogés entre le 9 et le 11 septembre, sont parmi les premiers à évaluer ce que les Canadiens pensent de la monarchie depuis la mort de la reine de 96 ans la semaine dernière.

Les répondants étaient assez partagés lorsqu’il s’agissait de regarder les funérailles de la reine, 48% déclarant qu’ils prévoyaient de se connecter à la cérémonie lorsqu’elle sera télévisée lundi prochain et le même pourcentage affirmant qu’ils ne le feraient pas.

Le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, a déclaré qu’il semble que beaucoup ne regarderont pas par véritable affection pour le monarque, qui était également le chef d’État le plus ancien du Canada.

En effet, seulement environ un quart de tous les répondants ont déclaré avoir été même modérément touchés personnellement par la mort de la reine, tandis que près de 75% ont déclaré qu’ils ne ressentaient que peu ou pas d’impact du tout.

“C’est plus de la curiosité que de l’attention à ce stade”, a déclaré Bourque.

Les résultats de l’enquête, auxquels on ne peut pas attribuer de marge d’erreur car les sondages sur Internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires, suggèrent un manque de connexion non seulement avec la reine, mais aussi avec son héritier et la monarchie dans son ensemble.

On a demandé aux participants s’ils pensaient que l’accession du roi Charles au trône était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors que 15% ont adopté un ton positif et 16% ont exprimé le contraire, 61% se sont dits indifférents.

Cependant, cette apathie ne s’est pas terminée avec le nouveau roi puisque 77% ont déclaré ne ressentir aucun attachement à la monarchie britannique. Cela par rapport à 19% qui l’ont fait et à 4% qui ne savaient pas ou ont préféré ne pas répondre.

Alors que les répondants du Québec étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir des attitudes négatives envers la monarchie que ceux d’autres régions du pays, Bourque a déclaré que les résultats montraient néanmoins un sentiment général d’apathie à l’égard de la Couronne au Canada.

“Cela m’a fait réfléchir au cours des quatre derniers jours, il n’y a rien d’autre dans les médias qu’Elizabeth”, a-t-il déclaré. “Pourtant, la majorité des téléspectateurs ne s’en soucient pas vraiment.”

La raison exacte pour laquelle si peu de gens semblent se soucier de la monarchie n’était pas claire, mais Bourque a souligné le nombre décroissant de Canadiens dont les ancêtres étaient originaires de Grande-Bretagne comme une explication probable.

Les Canadiens de plus de 55 ans étaient également plus susceptibles d’avoir des opinions positives ou des attachements à la reine et à la couronne, ce qui, selon Bourque, est un signe qu’en ce qui concerne les jeunes, la monarchie “perd de sa pertinence au Canada”.

Par respect pour la reine et les personnes en deuil, Bourque a déclaré qu’une décision consciente avait été prise de ne pas demander aux répondants s’il était temps de mettre fin au lien du Canada avec la monarchie. Cependant, il a déclaré que de futures enquêtes aborderont probablement le sujet.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 septembre 2022