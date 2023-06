La plupart des Canadiens ignorent les attentats à la bombe d’Air India, l’attaque terroriste la plus meurtrière au pays : sondage

Vendredi marquait le 38e anniversaire de l’attaque terroriste la plus meurtrière contre des citoyens canadiens de l’histoire du pays.

Mais un nouveau sondage a révélé que les Canadiens en savent très peu sur la Journée nationale du souvenir des victimes du terrorisme et sur les attentats à la bombe contre Air India pour lesquels elle a été créée.

Le 23 juin 1985, 329 passagers et membres d’équipage, dont 268 Canadiens, ont été tués lorsqu’une bombe a explosé sur le vol 182 d’Air India. Une deuxième bombe a tué deux bagagistes au Japon. Les deux attaques étaient liées à un groupe terroriste basé en Colombie-Britannique à la recherche d’un État sikh indépendant en Inde.





Malgré l’ampleur de la tragédie, seulement trois Canadiens sur 10 disent avoir déjà entendu parler de la tragédie d’Air India, selon le président de l’Institut Angus Reid, Shachi Kurl.

Soixante pour cent des répondants âgés de 18 à 34 ans ont déclaré n’en avoir jamais entendu parler, tandis qu’une personne sur cinq seulement a été en mesure d’identifier correctement l’attaque comme étant la plus meurtrière pour les citoyens canadiens.

«Je ne m’attendais pas à ce que les chiffres soient aussi brutaux et aussi austères. Et je pense que cela donne lieu à poser des questions sur ce que nos systèmes d’éducation provinciaux enseignent et n’enseignent pas », a déclaré Kurl.

« Ce n’est pas quelque chose qui s’est passé il y a 150 ou 50 ans, c’est arrivé il y a 38 ans, alors que beaucoup d’entre nous étaient encore en vie. Ce n’est pas quelque chose qui est si fané ou qui n’était pas couvert à l’époque qu’il est perdu dans les sables du temps.





Amber Dean, professeur d’anglais et d’études culturelles à l’université McMaster, a déclaré qu’elle n’était pas surprise des résultats du sondage.

Dean a co-écrit Se souvenir d’Air India, l’art du souvenir public, un livre examinant la réponse du public au massacre et admis jusqu’à ce qu’elle commence ses recherches, elle aussi savait peu de choses sur l’incident.

«Le souvenir de l’événement était en quelque sorte considéré comme ne relevant pas de la responsabilité canadienne en réponse aux décès – nous avons fait construire un mémorial en Irlande près du site de l’accident en 1986, un an après l’événement, mais il a fallu 20 ans pour faire construire des monuments commémoratifs publics au Canada », a-t-elle déclaré.

« Quand c’est la réponse du gouvernement, il n’est pas surprenant que les Canadiens en général n’aient pas une compréhension plus large de l’événement. »

Dean a déclaré que le rôle du racisme ne pouvait pas non plus être ignoré, ce qu’elle a dit, le juge à la retraite de la Cour suprême, John Major, a également souligné dans le rapport final de l’enquête qu’il a dirigée sur l’enquête qui a suivi les attentats à la bombe.





4:01

« L’autre facteur qui entre toujours en jeu, auquel les membres de la famille ont parlé à maintes reprises, est le fait que ce sont des Canadiens d’origine sud-asiatique qui ont été touchés et qui sont morts dans l’attentat à la bombe », a déclaré Dean.

« S’il ne s’agissait pas de corps bruns mais de corps blancs, les gens ont demandé à maintes reprises quelle différence cela aurait fait dans la façon dont l’événement est commémoré. »

L’enquête publique sur l’attaque a finalement conclu qu’une « série d’erreurs en cascade » de la part de la police, des agents du renseignement et des régulateurs de la sécurité aérienne avait permis à l’attaque d’avoir lieu.

Talwinder Singh Parmar, l’un des principaux suspects, est décédé en 1992.

Une seule personne a été reconnue coupable de l’attaque, Inderjit Singh Reyat, qui a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable et a ensuite passé neuf ans en prison pour parjure pour son témoignage en tant que témoin de la Couronne lors du procès de 2003 de Ripudamen Singh Malik et Ajaib Singh Bagri.

Malik et Bagri ont été acquittés des accusations de meurtre de masse et de complot dans les attentats à la bombe de 2005.

L’anniversaire de jeudi a été marqué par des événements commémoratifs à Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal.

Avec des fichiers de la Presse Canadienne