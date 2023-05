La plupart des Canadiens appuient les Maple Leafs de Toronto : sondage

Un nouveau sondage mené par Research Co. a révélé que plus de la moitié (53 %) des Canadiens soutiennent les Maple Leafs de Toronto lors des séries éliminatoires de la Coupe Staley de cette année, tandis que les Oilers d’Edmonton bénéficient du soutien d’un Canadien sur quatre (26 %) .

De plus, le sondage révèle que le soutien aux six équipes restantes de la Ligue nationale de hockey (LNH), à savoir le Seattle Kraken, les Florida Panthers, les New Jersey Devils, les Las Vegas Golden Knights, les Dallas Stars et les Carolina Hurricanes, demeure à un seul chiffre.

«Les résidents de l’Ontario (79%) et du Canada atlantique (70%) sont clairement avec les Maple Leafs en ce moment», a déclaré le président de Research Co., Mario Canseco, dans un communiqué de presse publié vendredi. « Les deux tiers des Albertains (67 %) sont derrière les Oilers.

Selon le sondage, 47 % des résidents du Québec et 40 % des Britanno-Colombiens soutiennent les Maple Leafs, tandis que 47 % des habitants de la Saskatchewan et du Manitoba ont choisi de se rallier aux Oilers.

Cependant, 33 pour cent des Canadiens qui n’appuient aucune des deux franchises nationales dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley ont déclaré qu’ils n’aimaient pas les Maple Leafs et 23 pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’équipe préférée dans la LNH.

De plus, 22 pour cent des Canadiens ont indiqué qu’ils n’aimaient pas les Oilers tandis que 20 pour cent ont dit qu’ils ne connaissaient pas grand-chose au hockey.

En ce qui concerne l’équipe de la LNH qui compte le plus de partisans parmi les Canadiens, le sondage a révélé que 24 % des Canadiens ont choisi les Maple Leafs, tandis que 22 % ont choisi les Canadiens de Montréal.

La proportion est plus faible avec les Canucks de Vancouver (10 %), les Oilers d’Edmonton (8 %), les Jets de Winnipeg (5 %) et les Flames de Calgary et les Sénateurs d’Ottawa (4 %).

Le sondage a également révélé qu’un Canadien sur quatre (24 %) n’a pas d’équipe préférée dans la LNH et 47 % n’ont pas d’équipe qu’ils détestent. Les franchises les plus détestées sont les Maple Leafs (17 % et 25 % au Québec) et les Canadiens (10 % et 27 % en Colombie-Britannique).

En ce qui concerne les étoiles de la LNH, Wayne Gretzky est en tête avec 76 % de soutien, Sidney Crosby est le deuxième avec 71 % de soutien et Mario Lemieux est troisième avec 67 % de soutien.

La cote est plus faible pour Ken Dryden (53 %), Connor McDavid (51 %) et John Tavares (47 %).

L’ancien diffuseur Don Cherry, qui a été congédié de Sportsnet en 2019 après avoir fait des commentaires largement tournés en dérision sur les immigrants et les coquelicots, est toujours perçu favorablement par 45 % des Canadiens, une proportion qui passe à 49 % chez les hommes et les Canadiens âgés de 55 ans et plus. .

Les Leafs ont perdu 3-1 dans leur série de deuxième tour contre les Panthers. Pendant ce temps, les Oilers sont à égalité dans leur série face aux Golden Knights. Les Leafs et les Oilers doivent affronter leurs adversaires respectifs vendredi soir.



Méthodologie:



Les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 4 au 6 mai 2023 auprès de 1 000 adultes au Canada. Les données ont été statistiquement pondérées selon les chiffres du recensement canadien pour l’âge, le sexe et la région. La marge d’erreur est de +/- 3,1 points de pourcentage, dix-neuf fois sur vingt.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.