La plupart des Canadiens appuient le don d’organes après la mort : sondage

Un nouveau sondage montre que 84 % des Canadiens appuient le don d’organes et de tissus humains après la mort, mais moins semblent disposés à devenir eux-mêmes des donneurs.

“Deux tiers des Canadiens (68%) disent qu’ils voudraient que leurs organes et tissus soient donnés après leur mort, tandis que 21% ne sont pas d’accord et 11% sont indécis”, a déclaré Research Co., qui a mené le sondage, dans un communiqué. communiqué de presse.

Encore moins se sont officiellement engagés à être donateurs.

« À l’échelle du pays, seulement 43 % des Canadiens disent s’être inscrits pour être donneurs d’organes et de tissus après leur décès », a déclaré Research Co.

Contrairement à ce chiffre, le gouvernement canadien affirme que moins du quart des Canadiens sont des donneurs enregistrés.

«Sur la question du don d’organes et de tissus après la mort, les pensées et les actions des Canadiens diffèrent grandement», a déclaré Mario Canseco, président de Research Co., dans le communiqué de presse. “Alors que les deux tiers veulent aller jusqu’au bout des dons, moins de la moitié se sont effectivement inscrits pour le faire.”

Selon le sondage, les Canadiens de 55 ans et plus sont les plus favorables à la pratique (92 %), suivis des 35 à 54 ans (84 %) et des 18 à 34 ans (78 %).

Certaines juridictions dans le monde, y compris au Canada, ont rendu le don d’organes obligatoire, avec la possibilité de se retirer du système. En janvier 2021, la « Human Organ and Tissue Donation Act » de la Nouvelle-Écosse est entrée en vigueur. La loi enregistre chaque adulte qui a vécu dans la province au moins un an pour le don d’organes et de tissus après son décès. Ceux qui ne souhaitent pas être donateurs sont autorisés à se retirer.

Près des deux tiers des Canadiens, 65 %, souhaitent « définitivement » ou « probablement » que leur gouvernement provincial mette en place un système similaire, selon Research Co.

L’enquête a été menée du 1er au 3 octobre de cette année auprès de 1 000 adultes au Canada