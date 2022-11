La plupart des Canadiens appuient l’augmentation de l’aide à l’Ukraine : sondage

OTTAWA –

La plupart des Canadiens sont en faveur d’une augmentation de l’aide financière à l’Ukraine, même si cela entraîne un déficit plus important, selon un nouveau sondage de Nanos Research.

Le sondage montre que 71 % des Canadiens interrogés sont favorables ou plutôt favorables à l’envoi de plus d’argent à l’Ukraine, malgré le risque d’un déficit plus important, contre 25 % des Canadiens qui s’opposeraient ou s’opposeraient plutôt à cette décision.





Il montre également que les personnes âgées de 55 ans et plus sont plus de deux fois plus susceptibles de soutenir une telle décision, par rapport à celles âgées de 18 à 34 ans.

Les résultats de l’enquête surviennent alors que le Canada continue de voir grimper les taux d’intérêt de la Banque du Canada, une inflation élevée et des avertissements de la part des responsables d’une légère récession imminente au cours de la nouvelle année.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a publié la semaine dernière son énoncé économique d’automne, qui indique que le déficit fédéral devrait être de 36,4 milliards de dollars en 2022-2023, en baisse par rapport aux 52,8 milliards de dollars prévus dans le budget d’avril 2022.

Le déficit fédéral pour l’exercice 2021-2022 a également été inférieur de 23,6 milliards de dollars aux prévisions, et le ratio de la dette au PIB est passé de 47,5 % à 45,5 %, selon les documents des comptes publics publiés le mois dernier.

La guerre en Ukraine figurait en bonne place dans le budget 2022, où le gouvernement fédéral a engagé 500 millions de dollars d’aide militaire, ainsi que d’autres aides financières et humanitaires.

Le budget d’avril comprenait également 8 milliards de dollars supplémentaires de dépenses de défense sur cinq ans, une fraction de ce que le gouvernement fédéral devrait dépenser pour tenir sa promesse de l’OTAN de 2 % du PIB pour la défense.

Le mois dernier, la ministre de la Défense, Anita Anand, a annoncé que le Canada enverrait un nouveau programme d’aide de 47 millions de dollars – comprenant de l’artillerie, des caméras de drones, des vêtements d’hiver et des services de communication par satellite – à l’Ukraine, en plus des 600 millions de dollars d’équipement militaire qu’il a envoyés depuis le début de la guerre. .

Le gouvernement fédéral continue de promettre de l’aide à l’Ukraine. À ce jour, le Canada a «dépensé et investi plus de 3,5 milliards de dollars à tous les niveaux», selon la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly, ajoutant que le Canada est parmi les pays qui ont le plus contribué par habitant à l’Ukraine.



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTV News



Méthodologie:

Nanos a mené une enquête aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre RDD (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 084 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 30 octobre et le 4 novembre, dans le cadre d’une enquête omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières données du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.

Les personnes étaient appelées à l’aide de la composition aléatoire avec un maximum de cinq rappels.

La marge d’erreur de cette enquête est de ±3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.