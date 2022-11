La plupart des Britanniques sont “submergés” par les informations sur la manière d’être respectueux de l’environnement alors que “l’éco-paralysie” sévit, selon un sondage

Deux tiers des Britanniques sont « submergés » par la quantité d’informations sur la façon d’être plus respectueux de l’environnement – ​​et souffrent par conséquent d’une « éco-paralysie ».

L’enquête auprès de 2 000 adultes a révélé que beaucoup considéraient les efforts comme plus durables comme gênants, coûteux et même déroutants.

Les Britanniques souffrent d’éco-paralysie

Parmi ceux qui ont lutté contre les inconvénients, 52 % ont trouvé que l’utilisation des transports en commun au lieu de la voiture était le changement le plus perturbateur.

Tandis que 57 % des personnes qui sont confuses quant à leur mission d’être plus écologiques ne comprennent pas quels produits sont réellement bons pour l’environnement.

Toute cette incertitude a laissé 38 % d’entre eux incertains si leurs éco-changements ont l’impact souhaité – et parmi ceux-ci, 43 % ont indiqué que des informations contradictoires sur la bonne chose à faire étaient à l’origine de leur hésitation.

Pourtant, alors que beaucoup ont du mal avec les éco-activités, 32 % les décrivent comme faciles – la moitié d’entre eux trouvant qu’il est simple d’intégrer le recyclage dans leur vie.

Henk Van den Berg, expert en éco-chauffage chez le fabricant de pompes à chaleur Daikin UK, qui a commandé la recherche dans le cadre de sa mission visant à simplifier la recherche de solutions de chauffage éco-domicile, a déclaré : « Les résultats montrent que de nombreuses personnes se sentent retenues par prendre des mesures pour être plus durable.

« Sans surprise, les dépenses associées au passage à des alternatives plus vertes sont plus dissuasives que jamais.

“Il est clair que la nation veut faire plus mais a du mal à savoir exactement par où commencer.”

L’enquête a également révélé que les trois quarts des propriétaires pensent qu’il est important que leur propriété soit respectueuse de l’environnement.

Lorsqu’il s’agit d’envisager de passer à un système de chauffage plus économe en énergie, comme une pompe à chaleur, le coût global perçu des installations et la confusion quant à ce qui fonctionnerait bien pour leur propriété sont les principales raisons qui les ont retenus.

Bien que pour 43 %, une thermopompe est quelque chose qu’ils envisagent à l’avenir.

Près des deux tiers (60 %) pensent que la baisse des coûts de fonctionnement aidera à réduire leurs factures, tandis que 51 % souhaitent que l’on réduise leurs émissions de carbone.

Cependant, 64 % ont du mal à savoir vers qui se tourner pour prendre une décision éclairée sur la création d’une maison plus verte.

Et un tiers des personnes interrogées, via OnePoll, ont parlé à leurs amis et à leur famille pour essayer de surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils envisagent une rénovation domiciliaire respectueuse de l’environnement.

Cela a par la suite poussé six personnes sur 10 à retarder les changements écologiques parce qu’elles étaient submergées par la quantité d’informations disponibles.

Henk Van den Berg, pour Daikin, qui dispose d’un réseau de Sustainable Home Centers [www.daikin.co.uk/energyforchange] a ajouté: «Il semble que de nombreux propriétaires soient coincés dans un état d’« éco-paralysie » lorsqu’il s’agit d’apporter des modifications rentables et percutantes à leur propriété.

“Heureusement, il y a beaucoup de petits changements qu’ils peuvent adopter pour profiter à la planète et, surtout, réduire les factures d’énergie.

“Des solutions simples telles que le passage aux ampoules LED et l’ajustement des appareils électroménagers à des paramètres respectueux de l’environnement peuvent aider à réduire votre consommation d’énergie.

“Il existe également des mesures plus substantielles et à plus long terme à envisager pour l’avenir, telles que la mise à niveau de votre système de chauffage, et c’est là que notre réseau croissant de centres d’accueil durables à travers le Royaume-Uni est prêt à vous aider.”