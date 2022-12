La plupart des Britanniques disent qu’ils seront charitables à Noël en donnant de l’argent et en faisant preuve de gentillesse

PLUS de huit adultes sur dix envisagent de faire de la charité en cette saison festive, dont un quart le fait par des actes de gentillesse et de bonnes actions.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que beaucoup chercheront à aider les autres pendant la saison pour donner, soit en donnant de l’argent (35 %), en leur préparant le déjeuner (15 %) ou en achetant des cadeaux dans des magasins caritatifs (18 %).

Les Britanniques se sentent plus généreux que jamais

La générosité de la nation verra 48 pour cent être plus charitable cette année que l’an dernier.

Mais 27% prévoient de se tourner vers d’autres moyens non monétaires pour répandre la joie afin de réduire les dépenses.

La recherche, commandée par Sky Mobile, a révélé d’autres façons dont les gens donneront en retour, notamment l’achat de cartes de Noël caritatives (28%) et le don d’articles, notamment de nourriture (26%) et de vêtements (20%).

Vouloir aider les plus démunis ou seuls (30%) ou croire que c’est le sens de la saison (29%) motivent la gentillesse des gens.

L’esprit festif voit également décembre comme l’un des mois les plus populaires, année après année, pour faire des dons généreux (86 %), les gens faisant des dons à des œuvres caritatives en moyenne quatre fois par an.

Mais 68 % seraient prêts à donner davantage à des organismes de bienfaisance s’ils savaient qu’il existe d’autres options, comme échanger leurs données mobiles contre un don (72 %).

Pour aider les gens à rendre ces vacances, Sky Mobile s’est associé au NSPCC, afin que les clients puissent échanger 30 Go de leurs données de rechange – qui seront transformées en don monétaire en leur nom – pour aider à financer des services importants tels que Childline.

Paul Sweeney, directeur général de Sky Mobile, a déclaré : « Le don de donner n’a jamais été aussi important qu’il ne l’est aujourd’hui, donc une fois de plus, nous donnons à nos clients la possibilité de faire don de leurs données, autant de fois qu’ils le souhaitent, à aider à financer des services vitaux en décembre.”

La recherche a également révélé que 92% pensent qu’il est important de faire autant que possible des gestes caritatifs tout au long de l’année, avec la promesse de répandre la positivité (41%).

Alors que 65% de ceux qui ont été généreux cette année ont également été les bénéficiaires, quelqu’un a fait une bonne action pour eux à Noël, y compris un don d’argent pour aider à payer des cadeaux et de la nourriture (43%).

Et 52% des personnes interrogées, via OnePoll, seraient plus susceptibles de faire un don à une œuvre caritative, que ce soit financièrement ou avec du temps, si quelqu’un d’autre qu’elles connaissaient le faisait déjà.

Kirsty Lawson, responsable associée des partenariats d’entreprise chez NSPCC, a déclaré: «Alors que les vacances scolaires de Noël approchent à grands pas, nous nous préparons à maintenir nos 13 bases Childline ouvertes 24h / 24 et 7j / 7 pendant la période des fêtes.

“Décembre et janvier sont des mois où les enfants se confient pour la première fois au sujet de la maltraitance, il est donc vital que le service soit là chaque fois qu’un enfant choisit de divulguer.

“Grâce aux généreux dons des clients pour aider à financer nos services, nos conseillers seront prêts à répondre et à écouter les appels de quiconque en cette saison des Fêtes.”

Les clients ont jusqu’au 12 décembre ou jusqu’à ce que l’objectif de don de 70 000 £ soit atteint, soit l’équivalent du coût de financement de Childline pendant deux jours.