La plupart des Britanniques disent qu’ils seraient “complètement perdus” sans leurs amis les plus proches, selon une enquête

SEPT adultes sur 10 admettent qu’ils se sentiraient “complètement perdus” sans leurs amis les plus proches, selon une étude.

Pour célébrer le mois de l’amitié et souligner à quel point les personnes incapables de quitter leur domicile peuvent ressentir des épisodes de solitude, une enquête a été menée pour savoir à quel point les Britanniques comptent sur leurs amis.

L’enquête a révélé que plus de la moitié des adultes partagent plus de détails personnels avec leurs amis proches qu’avec leur famille ou leur partenaire Crédit : Getty

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 51 % voient leur ami proche au moins une fois par semaine, tandis qu’un sur 10 voit ses compagnons moins de tous les six mois.

Zetun Arif, directeur et optométriste pour Specsavers Home Visits, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Les amis peuvent jouer un rôle vital dans nos vies et se forment au fil des ans de tant de manières différentes.

« La recherche a montré la valeur des amitiés solides, et en particulier le soutien qu’elles peuvent apporter ; Cependant, tout le monde n’a pas toujours la chance de voir régulièrement ses proches.

“Et dans ce cas, la visite étrange d’un ami ou même de quelqu’un qui s’arrête professionnellement peut faire le monde du bien pour donner à quelqu’un qui se sent un peu seul, un coup de pouce.”

Quelle que soit la fréquence du temps passé en personne, 32 % envoient des messages à leur meilleur ami au moins quotidiennement, voire plusieurs fois par jour.

Et 49 % s’assurent de leur parler régulièrement au téléphone.

Il est également apparu que 46% souhaitaient pouvoir voir leurs amis proches plus souvent qu’ils ne le font actuellement.

Et tel est le lien, 55% leur parlent de sujets plus sensibles que n’importe qui d’autre, même leur partenaire ou leur famille.

Les répondants connaissent leur meilleur ami depuis en moyenne 22 ans et l’ont rencontré au travail, au secondaire ou à l’université.

Le rire, le soutien dans les situations difficiles et être toujours là quand on en avait besoin, étaient les choses qu’ils offraient le plus.

Alors que 19% ont déclaré être très dépendants de leurs amis proches, selon les données OnePoll.

Il est également apparu que 49% ont développé une amitié avec quelqu’un qu’ils voient professionnellement, comme leur optométriste ou leur coiffeur.

Et les attributs les plus admirés de leurs amis étaient leur soutien, leur honnêteté et leur loyauté.

Cependant, des sentiments de solitude, d’isolement et de tristesse étaient généralement ressentis lorsqu’ils ne pouvaient pas passer du temps avec leurs proches.

Les éléments les plus importants d’une amitié durable étaient considérés comme la confiance, l’écoute mutuelle et le soutien.

Specsavers Home Visits, qui a commandé l’enquête, propose des tests oculaires gratuits à domicile et dans les maisons de soins aux personnes éligibles pour un test oculaire financé par le NHS et qui ne peuvent pas quitter leur domicile sans être accompagnées en raison d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental.

M. Arif a ajouté : « Le pouvoir de l’amitié ne peut être sous-estimé, et le coup de pouce que les gens peuvent en tirer peut être énorme.

“Pourtant, parfois, les gens n’ont pas autant de chance que les autres et ont du mal à obtenir un remontant nécessaire de la part de ceux qu’ils aiment en raison de circonstances personnelles difficiles.”

Specsavers Home Visits propose des tests oculaires gratuits à domicile et dans les maisons de retraite pour les personnes éligibles à un test oculaire financé par le NHS mais qui ne peuvent pas quitter leur domicile sans être accompagnées en raison d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental.

«Ceux qui sont confinés à la maison peuvent se retrouver désavantagés en ce sens qu’ils ne peuvent pas voir leurs amis proches régulièrement.

TOP 10 DES INGRÉDIENTS POUR UNE AMITIE LONGUE DURÉE 1. Confiance 2. S’écouter 3. Se soutenir mutuellement 4. Fidélité 5. Toujours être là pour s’entraider 6. Sens de l’humour similaire 7. Être réfléchi 8. Morale et valeurs partagées 9. Intérêts partagés 10. Vouloir passer du temps ensemble

“Cependant, ceux qui se trouvent dans cette situation peuvent souvent voir un visage amical grâce à notre service de visites à domicile, ce qui pourrait faire toute la différence pour eux”, a poursuivi M. Arif.

Jane Nelson, PDG de The Oddfellows, une organisation à but non lucratif qui organise une campagne annuelle du Mois de l’amitié, a déclaré : « Nous nous engageons à promouvoir la valeur de l’amitié et à aider les individus, en particulier ceux qui pourraient autrement se sentir seuls ou isolés.

« Nous encourageons ceux qui se sentent un peu isolés à voir ce qui est disponible dans votre région.

“C’est amusant d’essayer de nouvelles expériences et de créer de nouvelles relations.”