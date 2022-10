La plupart des Britanniques anxieux avant la semaine de travail – sondage

Le gouvernement britannique a lancé une campagne pour vaincre les “Sunday Scaries”

Près de sept Britanniques sur dix se sentent régulièrement anxieux avant le début d’une nouvelle semaine de travail, selon une nouvelle enquête commandée par l’État. Les statistiques sur les soi-disant «Sunday Scaries» ont été révélées dimanche dans le cadre du lancement d’une nouvelle campagne gouvernementale de santé mentale axée spécifiquement sur cette question.

Le sondage, qui a été réalisé entre le 21 et le 26 septembre, a montré que 67 % des gens redoutent les journées de travail à venir. Parmi les 18-24 ans, le nombre est encore plus élevé à 74 %.

“Les ‘Sunday Scaries’ culminent juste après 17 heures pour beaucoup alors que les pensées et les inquiétudes se tournent vers la semaine à venir, avec des recherches Google autour de la tristesse qui augmentent un dimanche alors que les gens se tournent vers Internet pour obtenir de l’aide”, a déclaré le département de la santé du pays.

Il a également révélé que les recherches de “problèmes de sommeil” culminaient également le lundi, “reflétant la lutte de la nation pour se détendre alors que le week-end tire à sa fin.

“En fait, les recherches liées à l’anxiété ont augmenté de 170 % au cours des 10 dernières années,», a souligné le ministère.

L’enquête, qui a utilisé un échantillon de 4 013 répondants âgés de 18 à 50 ans, a révélé trois causes principales de l’anxiété du dimanche : le stress au travail, le manque de sommeil et “listes de tâches imminentes.”

“Pour se distraire des «Sunday Scaries», les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont les plus susceptibles de faire défiler les médias sociaux, tandis que ceux âgés de 25 à 32 ans sont les plus susceptibles de regarder la télévision de manière excessive et ceux âgés de 33 à 40 ans sont les plus susceptibles de manger confortablement.“, lit-on dans le communiqué.

La nouvelle campagne Every Mind Matters, lancée par l’Office for Health Improvement and Disparities, permet aux gens de recevoir des conseils personnalisés sur la façon de gérer l’anxiété, d’améliorer leur humeur et de se sentir plus en contrôle.

Pendant ce temps, les organisations de santé mentale ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de la crise croissante du coût de la vie et de l’énergie sur l’état psychologique des Britanniques, qui avait déjà été considérablement endommagé par la pandémie.

Une étude menée par la British Association for Counseling and Psychotherapy l’été dernier a révélé que 66% des thérapeutes pensent que les problèmes de coût de la vie sont à l’origine “Un refus” dans la santé mentale des gens.

« Les choix entre ‘se chauffer et manger’ et s’occuper de toutes les factures du ménage et de toutes les autres choses que nous devons payer ne montrent aucun signe de relâchement. Et cela commence à avoir de graves effets sur notre santé mentale », a déclaré la Mental Health Foundation à la fin du mois dernier.

Un rapport publié conjointement en mars par la fondation et la London School of Economics and Political Science estime que les problèmes de santé mentale coûtent à l’économie britannique au moins 117,9 milliards de livres sterling par an.