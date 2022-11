La plupart des Britanniques admettent avoir triché en jouant à des jeux de société en famille à Noël

Près de six adultes sur 10 admettent avoir “enfreint les règles” ou même saboté lorsqu’ils jouent à des jeux de société avec leur famille à Noël – mais s’en sortent rarement.

Un sondage auprès de 2 000 adultes, qui célèbrent la saison, a révélé que parmi ceux qui ne sont pas honnêtes avec leur façon de jouer, les deux tiers ont été pris en flagrant délit.

Sam Thompson et Zara McDermott photographiés en train de jouer aux nouvelles tuiles Scrabble Trap, Londres, 25 octobre 2022 1 crédit

Les tactiques sournoises couramment déployées incluent cacher des pièces, voler le tour de quelqu’un et jeter un coup d’œil sur les tuiles ou les cartes d’un autre joueur.

Plus de la moitié (52%) ont une séquence compétitive lorsqu’ils jouent contre leurs proches, tandis que 45% ont admis qu’ils étaient coupables d’essayer de gagner par tous les moyens possibles.

Mais quand les choses ne vont pas dans leur sens, 50% ont «la rage d’arrêter», et 43% d’entre eux sont catégoriques sur le fait que leurs actions étaient justifiées.

Tout au long de la période des fêtes, 46 % reconnaissent qu’il y aura au moins une dispute autour d’un jeu de société.

La recherche a été commandée par Mattel pour lancer la nouvelle édition de Scrabble Trap Tiles, et a vu Sam Thompson et Zara McDermott montrer ce qui peut arriver lorsque le sabotage est en jeu.

Sam Thompson a déclaré: “Quiconque me connaît sait que j’aime emballer les gens.

“Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est que je suis le saboteur ultime des soirées jeux, n’aimant rien de plus que d’utiliser mon cerveau, mon esprit et quelques tactiques sournoises pour gagner.”

Kelly Philp, de Mattel UK, a déclaré : « Jouer à des jeux à Noël est une tradition très appréciée – et il est intéressant de voir combien de traits surprenants ressortent du gameplay, du sabotage à la triche.

“Quelle que soit votre façon préférée de jouer, les jeux de société font partie intégrante des célébrations festives, et c’est une façon tellement brillante de réunir toute la famille – et peu importe qui gagne ou perd, un bon moment est toujours garanti.”

La recherche a également révélé que 44% ont admis avoir tenté de saboter une soirée de jeux de société en prétendant avoir une main pire qu’eux, en feignant de connaître un mot qui pourrait ne pas exister et en retardant délibérément.

Et 35 % semblent être moins habiles au jeu qu’ils ne le sont en réalité.

Les joueurs ont été interrogés sur leurs meilleures compétences – beaucoup prétendant être un stratège et avoir la capacité de faire le bon choix au bon moment.

Alors que d’autres croient que leur patience leur donne l’avantage, et beaucoup pensent que c’est parce qu’ils sont en quelque sorte un forgeron de mots.

Près de la moitié (45%) ne pensent pas que Noël ne serait pas complet sans une dispute familiale autour d’un jeu de société – les maris et les femmes étant les plus susceptibles de s’affronter, suivis des confrontations avec les frères et les filles.

LES MEILLEURES TACTIQUES SOURDINES UTILISÉES POUR JOUER AUX JEUX DE SOCIÉTÉ 1. Faire semblant d’être moins compétent/informé que vous ne l’êtes 2. Faire semblant d’avoir un jeu ou une main pire que vous 3. Faire semblant de connaître un mot qui n’existe peut-être pas 4. Regarder les tuiles/cartes d’un autre joueur 5. Bloquer votre adversaire 6. Cacher des pièces du jeu 7. Voler le tour de quelqu’un 8. “Oublier” les règles 9. Caler 10. Calcul délibérément erroné des points

Mais la route de la victoire est pavée de tromperies, puisque 57% ont surpris quelqu’un en train de tricher.

Alors que revendiquer le droit de se vanter en famille est le but du jeu pour 42% des sondés, via OnePoll.

Dans l’ensemble, les familles s’assiéront pour jouer en moyenne à quatre jeux de société pendant la période des fêtes, et 57 % ont déclaré que c’était une tradition familiale.

Pour 27 %, ils sont des habitués et joueront aux mêmes jeux de société chaque année, tandis que 31 % joueront à un mélange de nouveaux titres et d’anciens favoris.

Kelly Philp, de Mattel UK, a ajouté : « Voir à quel point les Britanniques aiment mélanger les soirées de jeux signifie qu’aucun jeu n’est jamais le même, et voir les tactiques hilarantes créées par les fans de jeux a été éclairant.

“L’édition Scrabble Trap Tiles est une toute nouvelle façon de jouer au jeu classique – mais cette fois, nous donnons aux fans tous les outils dont ils ont besoin pour saboter leurs adversaires en volant des points, des tuiles ou même le jeu.”