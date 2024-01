La plupart des bébés du CNY ne reçoivent pas de médicament « miracle » contre le RSV ; Schumer promet une action fédérale

Syracuse, New York — L’hôpital pour enfants du nord de l’État de Golisano ne dispose plus que d’une seule boîte du médicament contre le VRS, qui pourrait sauver des vies et qui protège la plupart des bébés contre les complications de cette maladie respiratoire courante.

La pédiatre Dr Jana Shaw a montré l’unique boîte lundi alors que les dirigeants locaux se joignaient au sénateur américain Charles Schumer, démocrate de New York, pour appeler à une action fédérale pour amener davantage de médicament dans les hôpitaux et les cabinets médicaux du centre de New York.

Le médicament, Beyfortus, est recommandé pour tous les bébés nés par temps froid et promet de réduire de 80 % le risque qu’un bébé soit hospitalisé pour le VRS. Le virus respiratoire syncytial tue au moins un bébé chaque année dans le centre de l’État de New York et plus de 250 000 dans le monde.

Mais les fabricants de médicaments n’ont promis qu’environ 300 000 doses pour l’ensemble du pays cet hiver, soit suffisamment pour couvrir moins de 40 % des bébés du pays. Cela a conduit à des pénuries généralisées dans les endroits qui peuvent le moins se permettre de s’en passer.

L’hôpital Crouse, qui gère la plus grande unité de soins intensifs néonatals de la région, ne dispose actuellement d’aucune dose de médicament, a déclaré le PDG, le Dr Seth Kronenberg. Chaque bébé hospitalisé à l’USIN présente un risque élevé de complications dues au VRS.

Et Syracuse Community Health, qui voit environ 20 à 30 bébés par jour, n’a reçu que 20 doses tout l’hiver, a déclaré la présidente et directrice générale par intérim, la Dre Ofrona Reid. Et ce, malgré les commandes répétées de centaines de doses depuis octobre.

“Nous avons du mal et du mal à obtenir seulement quelques doses”, a déclaré Reid, ajoutant que SCH a rationné les doses uniquement pour les bébés les plus à risque de complications.

On prévoit que les États-Unis auront besoin de plus d’un million de doses de médicament chaque année pour vacciner tous les bébés contre le VRS. Le médicament, destiné aux bébés âgés de 0 à 8 mois, offre jusqu’à cinq mois de protection, soit suffisamment pour traverser une saison du VRS.

Schumer l’a qualifié de médicament « miracle », soulignant son haut niveau de protection et son absence d’effets secondaires graves pour la plupart des bébés.

Le médicament est couvert par une assurance maladie privée ainsi que par Medicare et Medicaid, a déclaré Schumer.

Le problème réside dans la manière dont les fabricants privés de médicaments, Sanofi et AstraZeneca, ont distribué leur quantité limitée de doses, a déclaré Schumer. C’est similaire à la distribution inégale qui a frappé les premiers vaccins Covid.

Le sénateur appelle la Federal Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention à forcer les fabricants de médicaments à distribuer le médicament plus équitablement, en concentrant leurs efforts sur les régions en pénurie.

En règle générale, les sociétés pharmaceutiques travaillent directement avec des distributeurs privés, qui décident ensuite où les doses sont envoyées. Les commandes répétées de Syracuse Community Health auprès des distributeurs ont suscité une réponse souvent répétée : il n’est pas disponible, a déclaré Reid.

Les dirigeants du nord de l’État et de Crouse ont partagé des frustrations similaires à l’idée de mettre la main sur le médicament.

Shaw, le pédiatre, s’est arrêté à la pharmacie centrale du nord de l’État lundi matin en préparation pour la conférence de presse de midi. C’est alors qu’elle a découvert qu’il ne restait plus qu’une boîte contenant cinq doses.

Ce n’est pas suffisant compte tenu des centaines de bébés qui ont été admis à Golisano pour le VRS depuis septembre, a-t-elle déclaré. Au moins un bébé meurt chaque année dans le nord de l’État à cause de la maladie.

La répartition est si inégale que Schumer a signalé des pénuries dans les hôpitaux de Syracuse et de Buffalo, mais pas dans ceux d’Albany et de Rochester. Et un cabinet de pédiatre pourrait avoir le médicament, tandis qu’un autre dans la même communauté ne le pourrait pas, a déclaré Shaw.

Heureusement, les cas de VRS à Syracuse sont en baisse depuis leur pic autour de Thanksgiving. Fin novembre, Golisano comptait 77 enfants hospitalisés pour le VRS, dont 11 nouvelles admissions en deux jours.

Lundi, seuls six enfants à Golisano recevaient un traitement contre le VRS, a déclaré Shaw.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autre épidémie, a prévenu Shaw. La saison du VRS s’étend généralement jusqu’en avril, avant de faire une pause pendant les mois les plus chauds.

Schumer a déclaré qu’il espérait que son influence pourrait apporter plus de doses de RSV au centre de New York dès que possible. Mais il a également appelé les régulateurs fédéraux à fournir aux fabricants de médicaments toute l’aide réglementaire ou en matière de chaîne d’approvisionnement nécessaire pour garantir qu’il n’y aura pas de pénurie de médicament la saison prochaine.

Le nord de l’État, qui a accueilli la visite de Schumer lundi, a un lien particulier avec la vaccination contre le RSV, qui a été approuvée par les régulateurs fédéraux l’année dernière. Trois bébés du nord de l’État ont été les premiers au monde à bénéficier d’essais cliniques du nouveau médicament lors de son développement il y a quelques années.

La commissaire à la santé du comté d’Onondaga, la Dre Kathryn Anderson, a noté que le VRS reste la première cause d’hospitalisation chez les nourrissons. C’est pourquoi il est problématique que les pénuries de médicaments persistent, malgré les directives fédérales qui tentent d’orienter le nombre limité de doses vers les bébés qui en ont le plus besoin.

“Ce n’est pas une situation dans laquelle nous devrions nous trouver”, a déclaré Anderson.

