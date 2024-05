La plupart des Américains s’attendent à ce que les abus de l’IA aient un impact sur les élections de 2024 (enquête)

Plus des trois quarts des adultes américains estiment que les abus impliquant l’usage de intelligence artificielle (IA) Les systèmes de vote affecteront le résultat de l’élection présidentielle, selon une nouvelle enquête.

Le sondage de l’Université d’Elon et l’enquête Imagining the Digital Future Center de l’Université d’Elon ont révélé que 73 % pensent que l’IA sera utilisée pour manipuler les médias sociaux afin de impacter les élections par exemple en créant de faux comptes générant des informations ou en déformant les impressions des électeurs sur la campagne.

De même, 70 % ont déclaré qu’il était probable que les élections soient affectées par l’utilisation de l’IA pour générer de fausses informations, ainsi que par des deepfakes audio et vidéo. Plus des trois cinquièmes, soit 62 %, ont déclaré que l’élection serait probablement affectée par l’utilisation ciblée de l’IA pour convaincre certains électeurs de ne pas voter.

Dans l’ensemble, le Enquête Elon ont constaté que 78 % des Américains s’attendent à ce qu’au moins un de ces types d’abus de l’IA ait un impact sur les élections, tandis que plus de la moitié pensent que les trois sont au moins assez susceptibles de se produire cette saison électorale.

LA PROPOSITION DE LA FCC DE RÉGLEMENTER L’IA DANS LES PUBLICITÉS POLITIQUES EST MALANGÉE, DÉCLARE LE COMMISSAIRE

« Les électeurs pensent que cette élection se déroulera dans un contexte extrêmement difficile. nouvelles et informations « Ils anticipent que de nouveaux types de désinformation, de faux documents et de tactiques de manipulation des électeurs sont rendus possibles par l’IA. Pire encore, nombreux sont ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir trier les déchets dont ils savent qu’ils pollueront le contenu lié à la campagne. »

Une écrasante majorité de 93 % des Américains interrogés ont exprimé la conviction que les candidats politiques qui, de manière malveillante et intentionnelle, modifient ou falsifient des photos, des vidéos ou des fichiers audio devraient être punis, 46 % affirmant qu’ils devraient être démis de leurs fonctions et 36 % affirmant que les contrevenants devraient être punis. poursuites pénales .

LES RISQUES DE RÉPUTATION POSÉS PAR AI LOOM POUR LES ENTREPRISES ALORS QUE L’ANNÉE ÉLECTORALE SE RÉCHAUFFE, AVERTIT UN EXPERT

Avec une marge de près de 8 contre 1, les Américains ont exprimé le sentiment que l’IA aura un impact plus négatif que positif sur les élections : 39 % ont déclaré que cela ferait mal, tandis que 5 % pensent qu’elle aiderait, et 37 % n’en sont pas sûrs.

L’enquête a également révélé que les Américains sont préoccupés par l’utilisation et l’impact des systèmes d’IA, qui ajoutent à la confusion dans l’environnement de l’actualité et de l’information, car ils n’ont pas confiance dans leur capacité à détecter les faux fichiers audio, vidéo et images. 69 % des personnes interrogées déclarent qu’elles sont fausses. ne sommes pas sûrs que la plupart des électeurs puissent détecter les faux médias.

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

Plus de la moitié des personnes interrogées, soit 52 %, n’ont pas confiance dans leur propre capacité à détecter du matériel audio modifié ou falsifié, tandis que 47 % ont ces inquiétudes concernant la vidéo et 45 % concernant les photos.

Moins d’un quart des personnes interrogées, soit 23 %, ont utilisé de grands modèles de langage ou l’IA générative. des chatbots comme ChatGPT Gémeaux et Claude.

Les répondants républicains étaient plus susceptibles d’être sceptiques quant aux préjugés des systèmes d’IA, 36 % d’entre eux déclarant avoir des préjugés à l’égard des républicains, contre 15 % des démocrates. Les républicains étaient également plus susceptibles de penser que l’IA est biaisée contre les démocrates, 23 % d’entre eux pensant cela, contre 14 % des démocrates.

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI

L’enquête a également révélé que 60 % des Américains interrogés se disent convaincus que les votes seront exprimés et comptés avec précision – bien qu’il y ait un doute. division partisane parmi les répondants.

Alors que 83 % des démocrates ont exprimé une telle confiance, 60 % des républicains ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs que les votes seraient exprimés et comptés avec précision.